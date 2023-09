La Promessa Anticipazioni 6 settembre 2023: Manuel si sveglia ma ha perso la memoria

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 6 settembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che Manuel riprenderà conoscenza ma avrà perso la memoria degli ultimi mesi. Non si ricorderà di Jana e del loro amore.

Le Anticipazioni della doppia puntata de La Promessa, in onda su Canale5 il 6 settembre 2023, dalle ore 14.45, ci rivelano che Jimena non riuscirà a stare vicino a Manuel e si sentirà a disagio nello stare vicino al ragazzo, che ha bisogno di estreme cure. Il giovane Lujan, per fortuna, riprenderà conoscenza ma non ricorderà nulla degli ultimi mesi. Avrà memoria dei suoi genitori e del matrimonio di Jimena con Tomas. Intanto alla tenuta arriverà Gregorio, il nuovo maggiordomo, che si rivelerà un uomo freddo e severo. Romulo cercherà di contenere la rabbia mentre il sergente Funes si presenterà a casa dei marchesi, per indagare sulla scomparsa del Barone. Pia, Jana e Maria spingeranno Teresa a non lasciarsi influenzare dall’interrogatorio e a mantenere la calma.

Anticipazioni La Promessa: Jimena tornerà a casa?

Jimena non riesce a stare vicino a Manuel e dopo aver di nuovo tentato di vegliare il suo fidanzato, capirà di non potersi dedicare a una persona malata. Il duca comincerà a sperare che la figlia possa tornare molto presto a casa ma lei rifiuterà di allontanarsi dalla tenuta e dal Lujan. Intanto Candela e Simona chiederanno a Teresa di unirsi alle loro ricerche su padre Camillo mentre Maria riceverà una lettera da parte di Salvador, nella quale il ragazzo informerà tutti del suo trasferimento in una terra isolata e molto vicina al nemico.

La Promessa Anticipazioni: Gregorio è il nuovo maggiordomo della tenuta

Cruz ha scoperto Lope nelle cucine e ha giurato di punire Pia e Romulo. Don Alonso ha deciso di dare una sonora lezione al suo maggiordomo, colpevole più di tutti di quanto successo. Le sue minacce si realizzeranno con l’arrivo di Gregorio, il nuovo capo del personale, che terrà d’occhio tutti i domestici. L’uomo si dimostrerà severo e molto freddo e insulterà più volte Romulo, che dovrà mantenere la calma.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Manuel si sveglia ma ha perso la memoria

Le preghiere di tutti sono state ascoltate e Manuel si sveglierà. Il ragazzo però dirà di non ricordare nulla degli ultimi mesi e di avere memoria solo dei suoi genitori e dello sfortunato matrimonio di Jimena con Tomas. Il marchese si sarà scordato di Jana e del loro amore e questo creerà dei grossi problemi. Intanto il sergente Funes si presenterà alla tenuta per indagare sulla scomparsa del Barone. Dovrà interrogare tutti, compresi i domestici e Teresa sarà molto preoccupata. Maria, Jana e Pia la spingeranno a mantenere la calma. Se non perderanno il controllo, andrà tutto bene.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.