La Promessa Anticipazioni 4 luglio 2023: Pia decide di abortite mentre Jana è in difficoltà con Curro!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 4 luglio 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che Pia deciderà di abortire e si allontanerà dalla tenuta mentre Jana inizierà a pensare che Curro, se continuerà così tra loro, possa metterla nei guai.

Le Anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda il 4 luglio 2023, alle ore 14.45 su Canale5, ci rivelano che Jana si renderà conto che Curro è diventato un ragazzo violento, capriccioso e persino tirannico. La ragazza capirà che non sarà per nulla facile avvicinarsi a lui e anzi penserà che il giovane possa metterla persino nei guai. Intanto Pia prenderà la decisione di abortire e con il consenso della Marchesa e l'appoggio di Romulo, si allontanerà dalla tenuta. I marchesi, dopo aver scoperto che Manuel ha vinto la Coppa de Los Pedroches, tenteranno di avvicinare il figlio a Jimena, proponendo ai due di fare un giro insieme in aeroplano. Le cose non andranno però come da loro previsto. Simona si sarà intanto convinta che Lope sia il misterioso cuoco che stanno cercando e cercherà di stanarlo.

Anticipazioni La Promessa: Jana non getta la spugna ma Curro rischia di metterla nei guai

Jana ha incontrato Curro e finalmente ha avuto l'occasione di parlare con il ragazzo. Purtroppo per lei, scoprirà che è diventato un giovane dispotico, capriccioso e tirannico. Per la cameriera è stata una scoperta molto dolorosa e comincerà a temere che il ragazzo, che sembra proprio non sopportarla, possa metterla addirittura nei guai. Le sue paure, ve lo anticipiamo, si realizzeranno molto presto e costringeranno a far intervenire persino Manuel.

La Promessa Anticipazioni: Pia decide di abortire

Pia prenderà una decisione molto sofferta, che la porterà lontano dalla tenuta per qualche giorno. La governante, spaventata dal futuro che l'aspetta con un figlio illegittimo al seguito, sceglierà di abortire. Con il consenso di Cruz e l'appoggio di Romulo, Pia si allontanerà con una scusa da La Promessa, rallegrando moltissimo Petra, che spererà di non rivedere mai più la sua nemica. Peccato che i piani della perfida cameriera non si realizzeranno come lei desidera. Simona invece avrà sempre più certezza che Lope sia la persona misteriosa che cucina di nascosto. La cuoca inizierà a pensare a come stanare il ragazzo.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Manuel e Jimena in volo insieme ma...

I marchesi hanno scoperto che Manuel ha vinto la Coppa De Los Pedroches e per evitare che il loro figlio continui a dire no al matrimonio combinato con Jimena – che li salverà dalla bancarotta – escogiteranno un piano per convincere il ragazzo a dare un'opportunità alla sua futura fidanzata. Cruz e Don Alonso spingeranno Manuel a portare Jimena a fare un giro in aereo. Il giovane Lujan accetterà questa proposta e i due si libreranno insieme. Peccato però che questo momento non sia per nulla paragonabile a quello vissuto con Jana, qualche giorno prima. Vi anticipiamo che quando Jana scoprirà quello che è successo tra il marchese e la vedova di Tomas, non ne sarà per nulla contenta.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 3 al 7 luglio 2023.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.