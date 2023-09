La Promessa Anticipazioni 5 settembre 2023: Cruz scopre Lope nelle cucine. Pia e Romulo verranno puniti!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 5 settembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che Cruz scoprirà che Lope è uno dei cuochi della tenuta e andrò su tutte le furie. Severe punizioni sono in arrivo per i domestici.

Nella doppia puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 5 settembre 2023, alle ore 14.45, Cruz scoprirà Lope nelle cucine e andrà su tutte le furie. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che la marchesa, in accordo con Don Alonso, minaccerà i domestici di severe punizioni e il marchese informerà Don Romulo di aver deciso di assumere un nuovo maggiordomo, per poter supervisionare i lavori. Intanto Jana continuerà, in segreto, a vegliare e massaggiare Manuel, che sarà colpito da convulsioni. Maria sarà in pena per Salvador al fronte ma riceverà un regalo da parte sua.

Anticipazioni La Promessa: Cruz scopre Lope nelle cucine

Il segreto di Lope verrà purtroppo scoperto. Cruz è scesa nelle cucine e ha trovato il ragazzo a cucinare. La marchesa andrà su tutte le furie e minaccerà di provvedere a dei licenziamenti. Don Alonso inviterà la moglie alla prudenza ma poi, in accordo con lei, informerà Pia e Romulo che presto ci saranno dei provvedimenti molto seri. Tra questi ci sarà l’assunzione di un nuovo maggiordomo, che dovrà controllare il lavoro di tutti. Per Romulo sarà un brutto colpo. Intanto tra i marchesi serpeggerà il malcontento e Cruz romperà il loro matrimonio.

La Promessa Anticipazioni: Lope si scusa con tutti

Lope si sentirà molto in colpa per quello che è successo e si scuserà con tutti i suoi colleghi. Il ragazzo prometterà di assumersi tutte e responsabilità ma prima consegnerà a Maria un regalo da parte di Salvador, per il primo mese di fidanzamento. Simona e Candela, convinte che a fare la spia su Lope sia stata Petra, l’affronteranno mentre Jana, dopo che Manuel avrà avuto le convulsioni, cercherà di stargli accanto e di nascosto, lo massaggerà e curerà con molto amore. Purtroppo Don Alonso la scoprirà.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Catalina non trova la spilla di sua madre

Jimena non può stare accanto a Manuel. La ragazza non riesce proprio a vedere il fidanzato in quelle condizioni e si sente a disagio. La giovane lo confesserà a Jana, dopo che il Lujan avrà avuto le convulsioni. Curro si sentirà inutile per non essere riuscito a trovare il Barone e per non riuscire a trovare la concentrazione per i suoi studi mentre Maria, Jana, Pia e Teresa saranno sempre più strane riguardo a questo argomento. Catalina intanto si accorgerà che la spilla di sua madre è sparita. La ragazza darà il via alle ricerche, molto preoccupata per la sorte di questo importante gioiello.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.