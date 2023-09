La Promessa Anticipazioni 4 settembre 2023: Manuel è in coma. Jimena fatica a stargli vicino!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 4 settembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che Manuel sarà a casa ma privo di sensi. Jimena non riuscirà a stargli accanto, sentendosi a disagio nel vederlo così. Jana invece...

Le Anticipazioni del doppio episodio de La Promessa, in onda il 4 settembre 2023, a partire dalle ore 14.45 su Canale5, ci rivelano che Manuel tornerà alla tenuta ma le sue condizioni di salute saranno critiche. Il ragazzo sarà in coma e non riuscirà a riprendere conoscenza ma neanche a rispondere agli stimoli. Cruz sarà molto in ansia sia per lui che per il padre e chiederà a Romulo di aiutarla a cercare il Barone. Curro si proporrà per dare una mano nelle ricerche mentre Don Alonso, preso dalle cure del figlio, non darà molto peso alla scomparsa. Jana dovrà liberarsi della pistola e dei proiettili mentre Maria sarà preoccupata per Salvador e Lope le starà vicino. Il cuoco starà per correre però un grave pericolo. Padre Camillo, che sarà ancora per lungo tempo ospite dei Lujan, cercherà di convincere Jimena a lasciare la villa dei marchesi e tornare a casa, visto che sarà chiaro che la ragazza non riuscirà a guardare il suo fidanzato disteso e inerte sul letto.

Anticipazioni La Promessa: Manuel è a casa ma privo di conoscenza

Manuel è sopravvissuto all’incidente aereo e Cruz ha disposto che il ragazzo fosse immediatamente riportato a casa. Una volta alla tenuta, sarà chiaro che le condizioni del ragazzo sono disastrose. Il giovane non riprenderà conoscenza e non riuscirà a rispondere agli stimoli. La marchesa sarà molto in pena per lui e i medici le confermeranno che questa condizione potrebbe durare a lungo. Jimena intanto non riuscirà a stargli vicino. Un mix di ansia e disagio comincerà a pervaderla.

La Promessa Anticipazioni: Cruz alla ricerca del Barone ma Don Alonso…

Cruz sarà in ansia sia per suo figlio che per suo padre. Del Barone non ci saranno ancora notizie e la marchesa riterrà tutto questo molto strano. La donna chiederà a Romulo di darle una mano a cercarlo e Curro proporrà alla zia di aiutarla. Lei, inaspettatamente, accetterà. Intanto Jana, Maria, Pia e Teresa saranno molto tese per questa situazione. Cosa c’entrano con la sparizione del nobile? Cosa hanno combinato? Petra intanto informerà Simona e Candela che Padre Camillo rimarrà ancora per un po’ alla tenuta, visto che la parrocchia di León non è ancora pronta.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Jimena in crisi. Camillo ne approfitta

Le condizioni di salute di Manuel impressioneranno Jimena. La ragazza faticherà a stare accanto al compagno e Camillo ne approfitterà per insistere con la ragazza, affinché lei torni a casa dei suoi. Intanto Jana riuscirà a ritirare tutte le lettere minacciose che ha scritto al Barone ma dovrà liberarsi della pistola con i proiettili mentre Don Alonso, sin troppo occupato a curare il figlio, non si curerà più del dovuto della sparizione del suocero e questo farà infuriare Cruz. Maria sarà in ansia per Salvador e triste per la sua partenza. Lope cercherà di rincuorarla ma presto dovrà affrontare un problema molto grande. La marchesa starà per scendere in cucina e scoprire cosa stanno combinando i domestici.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.