La Promessa Anticipazioni 30 ottobre 2023: Manuel sconvolge Catalina. Il Lujan ha perso la testa?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 30 ottobre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Manuel rivelerà a Catalina di non voler più volare. Per la marchesina sarà uno shock e...

Nella puntata de La Promessa in onda il 30 ottobre 2023, alle ore 16.40 su Canale5, Catalina sarà felicissima di mostrare a Manuel l’aereo riparato. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la ragazza rimarrà di sasso davanti alla reazione del fratello. Il marchese non solo non mostrerà alcun entusiasmo ma rivelerà di non aver più voglia di volare. Intanto Lope cercherà di ricucire il suo rapporto con Maria. La cameriera è arrabbiata con lui perché le ha tenuto nascosta la situazione di Salvador. Il cuoco cercherà di avere una mano da Jana e da Mauro, che potrebbero far ragionare la Fernandez.

Anticipazioni La Promessa: Catalina sconvolta da Manuel

Jana ha portato a termine i lavori sull’aereo e finalmente il velivolo è pronto a solcare di nuovo i cieli della Spagna. Catalina non vedeva l’ora che questo accadesse, per andare da suo fratello e dargli la bella notizia. E così farà. Purtroppo per lei, Manuel non mostrerà alcun entusiasmo davanti al suo aliante anzi dirà alla sorella che il mezzo non gli suscita alcun interesse e di non capire il perché di tanta felicità nel vederlo di nuovo nell’hangar. Il marchese gelerà tutti aggiungendo di non voler più volare nella sua vita e di non volerne neanche più parlare.

La Promessa Anticipazioni: Catalina sempre più sospettosa

La reazione di Manuel nel vedere il suo aereo di nuovo nell’hangar e pronto a volare, non piacerà per nulla a Catalina. Non è normale che il ragazzo abbia rinunciato alla sua grande passione e deve esserci, per forza, lo zampino di qualcuno. Catalina e Martina sospettano di Jimena e sono certe che la giovane stia facendo il lavaggio del cervello al fidanzato, per legarlo a lei e per non farselo scappare. Le marchesine avranno però le mani legate, almeno per ora, e dovranno raccogliere prove sufficienti per incolpare la ragazza. Ma Cruz farà in modo che niente e nessuno impedisca alla sua futura nuora, di fare quello che sta facendo. Tutto sta andando secondo i loro piani.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Lope cerca di riconquistare Maria

Lope ha rivelato a Maria che Salvador è stato rapito dai nemici e che probabilmente non c’è nulla da fare per lui. La ragazza avrebbe voluto saperlo subito e non ha sopportato di essere stata avvisata così in ritardo. Per questo motivo non vuole più avere a che fare con il cuoco, che sarà molto ferito dall’atteggiamento della sua amica, che voleva solo proteggere. Lope cercherà di riconquistarla e per farlo si confiderà con Jana e Mauro e chiederà loro una mano.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 30 ottobre al 3 novembre 2023.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.