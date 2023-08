La Promessa Anticipazioni 30 agosto 2023: Cruz è disperata. Manuel è morto!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 30 agosto 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che Cruz non si darà pace. Suo figlio è morto e suo padre è sparito.

Le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 30 agosto 2023, alle ore 14.45, ci rivelano che la notizia della morte di Manuel sarà devastante. Cruz sarà distrutta e preoccupata anche per la sorte di suo padre, di cui non si avranno ancora notizie. Intanto Jimena, sconvolta, verrà colta da crisi di pianto talmente forti da spingere la marchesa a sgridarla e a farle dare del laudano per dormire. Maria non troverà pace e non riuscirà a sorridere, triste per la partenza di Salvador e Lope cercherà di tirarle su il morale mentre Candela comincerà a ricordare la morte del marito mentre Simona non vorrà neanche farne menzione.

Anticipazioni La Promessa: Manuel è morto!

Manuel è scomparso nel nulla e purtroppo Don Alonso avrà la certezza che l’aereo precipitato vicino a La Puebla, è proprio quello del figlio. Il marchese ne darà comunicazione alla tenuta e Don Romulo informerà tutti i domestici. Cruz sarà devastata. La marchesa non riuscirà a credere che suo figlio sia morto e che non possa fare più ritorno a casa ma a tormentarla ci sarà anche il pensiero di suo padre, di cui si sono perse le tracce. La marchesa cercherà di non farsi vedere debole e mostrerà il suo lato più gelido e controllato.

La Promessa Anticipazioni: Jimena disperata. È di nuovo sola!

La notizia della morte di Manuel sconvolgerà anche Jimena. La ragazza dovrà dire addio a un altro suo compagno e si ritroverà di nuovo sola. Verrà colta da crisi di pianto talmente forti, da spingere Cruz a sgridarla e a farle dare del laudano, per calmarla e farla dormire. Jana intanto non si darà pace e sconvolta dalla dipartita del suo innamorato, percorrerà l’hangar ricordandosi dei bei momenti passati con Manuel.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Lope cerca di rincuorare Maria

Maria ha dovuto dire addio a Salvador e sta soffrendo moltissimo per la sua partenza. Lope cercherà di aiutarla e le proporrà prima di andare a ballare con lui, poi di insegnarle a giocare a mus. La ragazza non accetterà la prima opzione ma si lascerà coinvolgere nel gioco di carte; purtroppo però non riuscirà a recuperare del tutto il sorriso. Intanto la morte di Manuel e la disperazione di Jimena, faranno ricordare a Candela la scomparsa del marito. Simona non vorrà neanche parlarne e Camillo incuriosito dall’atteggiamento della cuoca, vorrà saperne di più.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 28 agosto al 2 settembre 2023.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.