La Promessa Anticipazioni 17 novembre 2023: Manuel scopre una verità inaspettata su Jana!

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 17 novembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Manuel scoprirà qualcosa in più su Jana e su quello che è successo mentre era in coma.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 17 novembre 2023, alle ore 16.40, Manuel continuerà a insistere con Mauro affinché il ragazzo gli racconti tutto quello che è successo mentre lui era privo di sensi. Il cameriere sarà molto contento di dirgli che Jana, la ragazza che ha scatenato il suo interesse, è sempre stata presente e che lo ha aiutato nei momenti più difficili. Questo cambierà qualcosa?

Anticipazioni La Promessa: Manuel non riesce a togliersi Jana dalla testa

Manuel è turbato dai ricordi. Il profumo di Jana gli ha scatenato un turbinio nelle mente e non sa proprio come liberarsi del pensiero della ragazza, che sembra conoscerlo molto bene e condividere con lui qualcosa di magico e bellissimo. Per capire meglio di cosa si tratti, il marchese ha deciso di annullare il suo viaggio di nozze intorno al mondo, lasciando Jimena senza parole e preoccupata che il suo piano possa fallire miseramente.

La Promessa Anticipazioni: Manuel continua a indagare su Jana

I ricordi di Manuel stanno bussando alla sua porta e lo stanno portando a mettere in dubbio quello che la moglie gli ha detto sino a ora. Il ragazzo non solo ha ricominciato a pensare al volo ma non riesce a togliersi dalla mente la bella cameriera, con cui ha solcato i cieli sulla tenuta. La giovane deve avere con lui un legame speciale e come gli ha detto Mauro, gli è stata molto vicino. Il ragazzo cercherà di scoprire ancora di più su di lei e il cameriere sarà felice di rispondergli.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Mauro e Manuel parlano di Jana

Mentre Pia affronterà Romulo e dovrà prepararsi allo scontro con Cruz, Manuel continuerà a chiedere a Mauro informazioni su Jana. Il cameriere gli ribadirà che la ragazza lo ha aiutato mentre era in coma e che gli è stata sempre accanto, nonostante nessuno volesse che si introducesse in camera sua. Jana, in barba a tutti, si è sempre assicurata che il marchese ricevesse le cure necessarie e i massaggi alle gambe, per impedire che si intorpidissero. Manuel non potrà fare a meno di riconoscere la dedizione della fanciulla, che sta facendo di nuovo breccia nel suo cuore.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.