La Promessa Anticipazioni 2 settembre 2023: Jimena sconvolge Jana con una confessione inaspettata. Ecco quale

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 2 settembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che Jimena sconvolge Jana confessandole che...

Le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 2 settembre 2023, alle ore 14.45, ci rivelano che Jana comincerà a preparare la stanza per Manuel e Jimena le chiederà di poterla aiutare. Mentre saranno sole, la ragazza confesserà alla cameriera di apprezzarla moltissimo sia come lavoratrice che come persona. Jana rimarrà senza parole. Intanto Cruz continuerà a essere preoccupata per suo padre, di cui non si sa più nulla nonostante le ricerche. Maria riceverà una lettera da parte di Salvador mentre Romulo ringrazierà Jana facendole un regalo.

Anticipazioni La Promessa: Jana sconvolta da una dichiarazione di Jimena

Manuel è sopravvissuto e tornerà presto a casa. Alla tenuta tutti si stanno impegnando per organizzare tutto per il suo ritorno e Jana sarà incaricata di preparargli la stanza. Jimena – che non seguirà i consigli di Padre Camillo – le chiederà di poterla aiutare. Le due ragazze rimarranno sole e la duchessina rivelerà alla cameriera di provare per lei una grande ammirazione sia come lavoratrice che come donna. Jana rimarrà senza parole.

La Promessa Anticipazioni: Nessuna notizia sul Barone. Cruz è preoccupata

Del Barone non arriveranno notizie nonostante le ricerche incessanti. Cruz comincerà a pensare che possa essergli successo qualcosa soprattutto dopo che gli amici di Cordoba le hanno rivelato di non aver mai ricevuto la visita del padre. La marchesa non getterà la spugna mentre Petra informerà Camillo che Simona e Candela parlano male di lui. Don Romulo ringrazierà Pia per essersi occupata di lui dopo il pestaggio e le regalerà un paio di stivaletti per sdebitarsi.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Petra accusa Teresa di essere una poco di buono

Petra non si limiterà a informare Padre Camillo che Simona e Candela parlano male di lui ma deciderà di affrontare Teresa e di scoprire cosa la ragazza nasconda. Durante il loro faccia a faccia, la cameriera di Cruz accuserà la ragazza di essere una poco di buono e di essere l’amante del Barone. Pia interverrà per aiutare l’amica e mettere al suo posto la rivale. Intanto Maria riceverà una lettera da parte di Salvador mentre Jana, entrata nell’hangar, scoprirà che Manuel conservava una foto che la ritrae.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 28 agosto al 2 settembre 2023.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.