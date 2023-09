La Promessa Anticipazioni 12 settembre 2023: Ecco come è morto il Barone!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 11 settembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che scopriremo com'è morto il Barone e cosa nascondono Jana, Pia, Maria e Teresa.

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 12 settembre 2023, alle ore 16.10, scopriremo come è morto il Barone. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Jana, Teresa, Pia e Maria approfitteranno dell’assenza dei signori, per riunirsi e parlare tutte insieme di quello che è accaduto la terribile notte in cui Pia ha ucciso il Barone per salvare Teresa e tutte le ragazze hanno collaborato per far sparire il corpo del nobile e le tracce di quanto successo.

Anticipazioni La Promessa: Ecco cosa nascondono Jana, Teresa, Pia e Maria

Il Barone è morto e sino a ora si sospettava che il nobile fosse stato ucciso e che la sua caduta nel burrone, non fosse per nulla accidentale. Nella puntata de La Promessa del 12 settembre 2023, si avrà la certezza che il padre di Cruz è stato assassinato e verrà alla luce cosa nascondono Jana, Teresa, Pia e Maria. Le quattro donne sono tutte responsabili della scomparsa dell’uomo, anche se a ucciderlo è stata Pia, per proteggere la povera Teresa.

La Promessa Anticipazioni: Pia ha ucciso il Barone per proteggere Teresa

Jana, Teresa, Pia e Maria approfitteranno del momento di calma alla tenuta – con i signori, Petra e Padre Camillo al funerale – per condividere le grandi paure che ancora provano nel ricordare la terribile notte, che ha cambiato le loro vite. Dopo averlo tenuto d’occhio per giorni, Pia ha ucciso il Barone e ha salvato Teresa dalla violenza sessuale. Le due donne, spaventate, vengono sorprese da Jana e Maria, accorse nella sala da fumo dove si sono svolti i fatti. Le quattro ragazze hanno deciso di collaborare e di tenere per loro questo segreto.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Jana ha aiutato Pia a sbarazzarsi del corpo del Barone

Le quattro ragazze, diventate complici, hanno deciso di inscenare un’improvvisa partenza del Barone. Jana e Pia si sono occupare di prendere il corpo del Barone, caricarlo sull’auto e lanciare entrambi giù da un crepaccio, fingendo un terribile incidente. Maria e Teresa invece si sono occupate di ripulire la sala da fumo e di sbarazzarsi della statuetta con cui è stato ucciso il padre di Cruz. Questo flashback si concluderà con altre importanti confessioni, che uniranno moltissimo Jana a Pia e che creeranno tra loro un rapporto di amicizia e confidenza, che durerà a lungo.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dall'11 al 15 settembre 2023.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.10 su Canale5.