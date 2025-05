La Promessa Anticipazioni 12 maggio 2025: Santos preoccupa Petra. Don Ricardo perde le staffe!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 12 maggio 2025 su Rete4. Le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Petra sarà molto preoccupata per Santos ma Don Ricardo non gradirà le sue continue attenzioni verso il figlio. Intanto Don Lorenzo si ritroverà nei guai!

Momenti complicati per Santos. Nella puntata de La Promessa in onda il 12 maggio 2025, alle ore 19.35 su Rete4, il giovane continuerà a stare molto male e Petra consiglierà a Don Ricardo di consultare uno specialista. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il maggiordomo non gradirà per nulla le intromissioni della governante e reagirà con rabbia. Intanto il comandante Alcaraz informerà Don Lorenzo che diversi soldati hanno avuto problemi a causa delle sue marmellate. Il conte terrà per sé questa informazione ma Don Alonso finirà per scoprirlo. Manuel si recherà a Lujàn per incontrare Don Gregorio e mettere fine, una volta per tutte al suo regno del terrore.

La Promessa Anticipazioni 12 maggio 2025: Don Ricardo perde le staffe

Santos sta male; il giovane ha avuto un piccolo incidente con Marcelo. I due sono caduti nelle acque gelate del fiume e il valletto si è ammalato. Le sue condizioni di salute preoccupano molto sia Petra che Don Ricardo. Il fisico fragile del giovane non depone a suo favore e la situazione potrebbe presto diventare disperata. Petra è molto in ansia e trema all’idea di perdere anche lui come successo con il suo amato Feliciano. Per questo non riuscirà a stare in disparte e spronerà Don Ricardo a far visitare il ragazzo da uno specialista. Il maggiordomo non gradirà le attenzioni eccessive della donna verso suo figlio e si infurierà, intimandole di stare alla larga.

Don Lorenzo nei guai nella puntata de La Promessa

Per Don Lorenzo ci saranno guai in vista. Il comandante Alcaraz gli darà una bruttissima notizia. Lo informerà che diversi dei suoi soldati sono stati male dopo aver mangiato le marmellate da lui fornite e create, purtroppo, con prodotti molto scadenti. Il conte non vorrà che la voce si sparga e soprattutto non vorrà che ne venga a conoscenza Don Alonso, che ha già in mente di restituire il business delle marmellate a sua figlia Catalina. Purtroppo per il De La Mata, il marchese sarà informato e troverà questa la scusa valida per procedere con il suo piano. Lorenzo non potrà fare nulla per impedirgli di prendere il controllo della produzione delle confetture.

La Promessa: Manuel pronto a risolvere la questione con Don Gregorio

Jana ha raccontato a Manuel ogni cosa su Pia e il marchese ha potuto osservare con i suoi occhi la triste condizione a cui è costretta l’ex governante per salvarsi dalla follia di suo marito. Il ragazzo non ha più intenzione di permettere a Don Gregorio di seminare il panico. L’ex maggiordomo deve essere fermato e visto che nessuno ha fatto qualcosa, ci penserà lui. Manuel ha dato appuntamento a Lujàn a Gregorio e si recherà in paese per incontrarlo. Non tutto però andrà come da lui previsto e dovrà rivedere i suoi piani, senza però perdere la sicurezza di mettere finalmente un punto a questa orribile situazione.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 12 al 18 maggio 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.