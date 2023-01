La Porta Rossa 3, Anticipazioni: Stasera su Rai2 va in onda la seconda puntata della Fiction con Lino Guanciale

Anticipazioni TV

Stasera nuovo appuntamento con Cagliostro, Vanessa e Anna, protagonisti de La Porta Rossa. Scopriamo insieme le Anticipazioni di cosa succederà nella Terza Puntata della Fiction in onda su Rai2.

Appuntamento stasera, mercoledì 18 gennaio 2023, con La Porta Rossa. La Terza e Ultima Stagione della Fiction con Lino Guanciale nei panni di Leonardo Cagliostro ci farà compagnia per altre tre prime serate in onda su Rai2. Ma vediamo cosa succederà nelle puntata di oggi, in onda alle 21.20.

La Porta Rossa: su Rai2 la Terza e Ultima Stagione

Dopo due emozionanti stagioni, sono tornate le avventure di Leonardo Cagliostro. Il commissario fantasma, interpretato da Lino Guanciale, sarà impegnato in una nuova avventura, che lo porterà - forse - ad attraversare quella porta rossa, che divide il regno dei vivi e dei morti. Ma prima di farlo, Cagliostro dovrà risolvere un altro oscuro mistero. Lui e Vanessa sono legati da un sottile e sconosciuto filo. I due non si sono incontrati per caso e dovranno capire chi o cosa li accomuni. Dovrà però essere risolto anche un altro caso, tema principale di questa nuova e ultima stagione.

La Porta Rossa: ecco cosa è successo nella Prima Puntata

Nella prima puntata della Terza Stagione de La Porta Rossa, Cagliostro e Vanessa si sono ritrovati a collaborare dopo mesi dal loro ultimo e disastroso incontro. Eleonora è morta in uno strano incidente, in cui sia Leonardo che la giovane medium sembrano essere coinvolti in qualche modo. Le indagini li hanno portati a sospettare di Federico, l’unico – secondo loro – ad avere avuto un movente per ucciderla. Durante le loro ricerche, Cagliostro ha avuto una strana e inquietante visione sulla sua amica, che sembra destinata a cambiare un’altra volta e stavolta per sempre, il loro rapporto mentre Vanessa ha cominciato a manifestare degli strani e improvvisi malesseri. A voler far luce sull’incidente si è aggiunta pure Anna. La Mayer sospetta che la morte della madre della Rosic sia un omicidio e ha cominciato a pensare di rimandare, di qualche giorno, il suo trasferimento a Siena. Paoletto invece sembra essersi ritrovato in una situazione piuttosto imbarazzante a causa di un ragazzo, che pare conoscere molto bene. Il giovane è uno dei responsabili della spirale di violenza, scatenatasi durante il blackout, avvenuto proprio il giorno della manifestazione contro la centrale elettrica a cui Filip ha preso parte.

Leggi anche La Porta Rossa Anticipazioni: da Stasera su Rai2 va in onda la Terza e Ultima Stagione della Fiction con Lino Guanciale

La Porta Rossa Anticipazioni Seconda Puntata

Nei due episodi della seconda puntata de La Porta Rossa 3, Cagliostro ha avuto una premonizione inquietante che riguarda Vanessa e deve assolutamente rivelare alla ragazza cosa ha visto. Purtroppo però la visione è talmente inquietante da non fargli trovare immediatamente il coraggio di parlarle. Intanto Paoletto ha messo in carcere uno dei ragazzi coinvolti nelle violenze scatenatesi durante il corteo di protesta. Il commissario sembra conoscerlo molto bene e dopo una notte passata al fresco, il giovane sarà pronto a testimoniare. Confermerà di aver partecipato agli eventi, dopo aver risposto a un annuncio, fatto circolare da un gruppo di suoi coetanei, pronti a creare disordini in città. Anna continuerà a focalizzare le sue indagini sul Centro Studi in Slovenia, convinta che la chiave per la risoluzione del caso di trovi proprio là. La Mayer sarà molto insospettita dal comportamento del professor Braida. Vanessa invece sarà più che certa che la sua scuola non c'entri nulla e che la sua gestione sia onesta. La ragazza farà di tutto per dimostrarlo e per trovare Federico anche mettersi contro il suo amico Leonardo. A dare una mano ad Anna sembrerà esserci il custode dell'istituto ma siamo sicuri che l'uomo non c'entri nulla e non voglia depistare il magistrato?

La Porta Rossa va in onda stasera alle ore 21.20 su Rai2.