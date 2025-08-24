TGCom24
La Notte nel Cuore torna stasera, 24 agosto 2025: Sevilay e Nuh in fuga ma Cihan li insegue!

La Notte nel Cuore torna in onda stasera, domenica 24 agosto 2025. Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata in onda oggi, in prima serata su Canale5. Siete pronti alla resa dei conti tra Nuh e Cihan?

Questa sera, domenica 24 agosto 2025, torna l’appuntamento con La Notte nel Cuore. Dopo due settimane di pausa, la dizi turca riprende il corso dei suoi eventi e lo fa in prima serata su Canale5, con una puntata al cardiopalma, che vedrà Sevilay e Nuh da una parte e Cihan dall’altra. Ma cosa succederà e cosa è successo nei precedenti episodi per arrivare a questo? Scopriamolo insieme prima con un piccolo recap e poi con le anticipazioni di stasera.

La Notte nel Cuore: ecco cosa è successo negli episodi precedenti

Finisce la pausa estiva de La Notte nel Cuore e la dizi torna questa sera, domenica 24 agosto 2025, in prima serata su Canale5. Negli episodi precedenti, l’ultimo di questi andati in onda il 3 agosto scorso, è successo di tutto. Hikmet ha rivelato il segreto di Sumru e Samet ha cacciato sua moglie e sua suocera dalla sua casa, costringendole a ricominciare la loro vita. Sumru si è subito rimboccata le maniche cercando lavoro e lo ha trovato nel negozio di tappeti di Gurcan, di cui è stata per anni cliente. Nihayet si è invece vendicata della Sansalan rivelando a Sevilay che è stata adottata e che la sua finta famiglia l’ha sempre ingannata, facendola sposare con Cihan solo perché il suo vero padre è un uomo molto ricco. La giovane, come era prevedibile, si è infuriata e ha minacciato con un coltello sia la “madre” sia lo “zio”.

Cosa che non è invece successa tra Melek e Cihan, nonostante la ragazza abbia scoperto di essere incinta. Quanto accaduto nel centro ippico dei Sansalan non è possibile da dimenticare, né per Melek e soprattutto per Nuh, che ce l’ha a morte con il figlio di Samet e lo vuole lontano dalla sua vita per sempre. Anche Sumru deve stargli lontano mentre Melek ha cominciato a pensare che sua madre meriti il suo perdono. Hikmet ha messo la pulce nell’orecchio a Samet e ha costretto Esat e Harika a fare un test del DNA per sapere se i due siano o meno figli del fratello, dimostrando così – una volta per tutte – se sua cognata è una traditrice.

La Notte nel Cuore, ecco cosa succederà nella puntata di oggi, 24 agosto 2025

Nella puntata de La Notte nel Cuore in onda domenica 24 agosto 2025, vedremo Sevilay più che mai convinta di voler divorziare. La ragazza lo ha candidamente annunciato a tavola con i suoi famigliari e non intende attendere altro tempo per ritornare a essere libera. Visto che nessuno vuole rivelarle chi sono i suoi genitori, la giovane penserà di trovarli da sola e si metterà in contatto con Nuh, al quale racconterà ogni cosa e con cui progetterà una fuga – che avverrà – per ricominciare insieme, lontano dalle brutture incontrare nel loro percorso. Peccato però che Hikmet scopra tutto e avverta Cihan. Il Sansalan metterà in campo tutte le sue forze e i suoi informatori per ritrovare la moglie e questo per evitare che la sua famiglia, già nell’occhio del ciclone per il divorzio tra Samet e Sumru, viva un altro scandalo. Intanto Tahsin continuerà a tessere le sue trame contro Samet e Melek dovrà decidere che fare con la sua gravidanza inaspettata. Cihan, purtroppo per i due amanti in fuga, li troverà e tra loro ci sarà la resa dei conti. Entrambi i ragazzi tireranno fuori le pistole e spareranno...

La Notte nel Cuore va in onda in prima serata su Canale5.

