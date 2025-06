La Notte nel Cuore: Stasera 8 giugno 2025 appuntamento con la terza puntata in onda su Canale5

Anticipazioni TV

Stasera, domenica 8 giugno 2025, appuntamento con la terza puntata de La Notte nel Cuore. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi della Fiction in onda su Canale5.

La Notte nel Cuore ci aspetta stasera, 8 giugno 2025, alle ore 21.30 su Canale5 per la terza puntata. Negli episodi in onda oggi scopriremo come evolverà il terribile incendio scoppiato nella villa fuori città di Sumru, nel quale sono state coinvolte Melek e Nihayet, che hanno rischiato di morire. Le due sono riuscite a uscire dalla casa ma purtroppo non è successo la stessa cosa alla signora Sansalan, rimasta imprigionata nella sua stanza. Ma cosa accadrà? Vediamolo insieme ma prima scopriamo cosa è successo negli episodi precedenti.

La Notte nel Cuore: ecco cosa è successo negli episodi precedenti

Dopo la morte della loro nonna e dopo aver scoperto chi è la loro madre, Melek e Nuh sono arrivati in Cappadocia, dove hanno trovato Sumru – la loro mamma – e hanno deciso di rimanere sul posto per metterla in difficoltà. Sumru li ha infatti rifiutati e ha cercato in tutti i modi di cacciarli, offrendo loro dei soldi pur di convincerli a lasciare il paese. Melek ha affilato le armi e ha deciso di presentarsi a casa Sansalan facendosi assumere come cameriera per il fidanzamento di Cihan e Sevilay e poi, dopo aver conquistato la sua fiducia, è diventata la fisioterapista o meglio assistente di Nihayet.

Nuh intanto ha lasciato il suo lavoro alla pompa di benzina e si è alleato con Tahsin, che gli ha offerto un nuovo impiego e che gli ha raccontato di avere un conto in sospeso con i Sansalan, che lo hanno trattato come un reietto e che hanno mortificato la sua amata madre. Il ragazzo ha salvato Sevilay - che ha accettato il fidanzamento con Cihan per non far soffire sua madre - dal suo terribile ex fidanzato, chiamato e pagato da Harika per impedire il matrimonio tra la ragazza e Cihan ma poi rivelatosi un uomo ancora più spregevole del previsto. Alla fine della seconda puntata de La Notte nel Cuore, Melek ha seguito Sumru e Nihayet in una delle loro case vacanza ma la loro permanenza è stata turbata da un terribile incendio divampato in tutta la tenuta a causa di un guasto al quadro elettrico. Melek e Nihayet sono riuscire a uscire velocemente mentre Sumru è rimasta intrappolata nella sua camera. Nuh è arrivato proprio in quel momento ma deciderà di aiutare sua madre?

La Notte Nel Cuore Anticipazioni terza puntata: ecco cosa succederà oggi 8 giugno 2025

Scopriamo insieme cosa succederà nella terza puntata de La Notte nel Cuore in onda oggi 8 giugno 2025. Nei tre episodi della Fiction vedremo Sumru sempre intrappolata nella casa in campagna ormai tra le fiamme. La donna sta perdendo i sensi a causa del fumo e non riesce più a muoversi. Nuh, nonostante il risentimento che prova per lei, decide di salvarla e la porta in braccio fuori dalla casa, svenendo per lo stress e per le inalazioni, tra le braccia di Melek e Cihan, accorso per ringraziarlo.

Nuh viene dimesso dall’ospedale e Samet, per dirgli grazie per aver salvato sua moglie, gli offre un posto di lavoro. Tahsin ne rimane colpito e spinge il giovane ad accettare per poterlo aiutare a mettere le mani su una delle proprietà dei Sansalan. Intanto Cihan e suo padre si ritrovano a gestire un malinteso, che rischia di mandare in fumo un accordo milionario e di costringere la famiglia a una crisi economica da cui sarà quasi impossibile uscire.

La Notte nel Cuore va in onda in prima serata su Canale5.