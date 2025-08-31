La Notte nel Cuore Anticipazioni Puntata del 31 agosto 2025: Melek prende la sua decisione, terrà il bambino o no?

Anticipazioni TV

La Notte nel Cuore torna a farci compagnia questa sera, domenica 31 agosto 2025. Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata in onda oggi, in prima serata su Canale5.

Questa sera, domenica 31 agosto 2025, arriva un appuntamento imperdibile con La Notte nel Cuore. La dizi turca va in onda in prima serata su Canale5, precisamente alle ore 21.35. Saranno degli episodi pieni di colpi di scena ma anche di decisioni difficili. Sevilay sarà sempre più in balia degli Sansalan, che non avranno alcuna intenzione di rivelarle chi sono i suoi veri genitori, mentre Melek dovrà fare una scelta difficile ma definitiva per il suo futuro. Scopriamo insieme le trame complete della puntata ma prima facciamo un piccolo recap di quanto accaduto in precedenza.

La Notte nel Cuore: Cihan fa picchiare a sangue Nuh

Le trame delle puntate de La Notte nel Cuore stanno diventando sempre più bollenti. Sevilay ha scoperto di essere stata adottata e ora sa perché Hikmet e Samet hanno organizzato il suo matrimonio con Cihan. Nella puntata del 24 agosto 2025, la ragazza ha tentato la fuga con Nuh ma i due ragazzi sono stati scoperti. Cihan, intuendo che sua moglie potesse avere qualche altro colpo di testa, ha fatto installare dei rivelatori in tutte le macchine di famiglia ed è quindi riuscito a stanare i due fuggiaschi. Il Sansalan li ha raggiunti e ha approfittato del momento per prendersi la sua vendetta contro Nuh, facendolo picchiare a sangue dai suoi uomini, con Bünyamin in prima linea. Il giovane gemello è stato poi ritrovato da Tahsin, corso in suo soccorso e molto preoccupato per lui.

Cihan ha portato Sevilay in una villa di famiglia, lontana dalla casa principale, e intende tenerla segregata là per evitare che faccia qualche altro pazzo gesto, che avrebbe una sola conseguenza: gettare fango sulla famiglia. Melek ha cercato di chiarire le cose con Cihan, decisa anche a dirgli di essere incinta ma il suo tentativo è fallito. Esat e Harika stanno cercando di fermare Hikmet, ormai scatenata, mentre Sumru lotta per far capire a sua madre che visto come si sono messe le cose, non chiederà perdono a suo marito. Samet l’ha buttata fuori di casa e ora lei troverà un modo per cavarsela da sola, costi quel che costi. La donna è però preoccupata per i suoi figli, per tutti e quattro ma soprattutto per Harika ed Esat, che non le rispondono al telefono.

Ecco cosa succederà nella puntata de La Notte nel Cuore del 31 agosto 2025

I nuovi episodi de La Notte nel Cuore ci aspettano stasera su Canale5. Ecco la trama della puntata:

Nonostante Cihan la respinga e continui a crederla una bugiarda, Melek decide di tenere il bambino. La ragazza ricorda la triste infanzia che hanno avuto lei e suo fratello ma anche il Sansalan e non se la sente di non avere il suo bambino. A dirle che la sua decisione è più che mai giusta è indirettamente Sumru, con la quale la ragazza ha un incontro. Madre e figlia sembrano sempre più unite e pare che tra loro le cose possano migliorare molto presto. Intanto Cihan scopre che Seyfi sta facendo il doppio gioco. Il Sansalan lo attira in un posto isolato per scoprire per chi lavori e proprio in quel momento arriva Tahsin.

La Notte nel Cuore va in onda in prima serata su Canale5.