La Notte nel Cuore Anticipazioni 9 settembre 2025: Cihan scopre che Melek è incinta e ora?
La Notte nel Cuore Anticipazioni 9 settembre 2025: Cihan scopre che Melek è incinta e ora?

Silvia Farris

Stasera, martedì 9 settembre 2025, non perdete il nuovo appuntamento con La Notte nel Cuore. Cosa succederà a Melek, ora in prigione, e a Nuh, che ha preso il posto di Cihan nell'hotel dei Sansalan?

La Notte nel Cuore Anticipazioni 9 settembre 2025: Cihan scopre che Melek è incinta e ora?

La Notte nel Cuore torna come previsto stasera, martedì 9 settembre 2025, in prima serata su Canale5. La dizi turca, che ci fa compagnia anche la domenica sera, ci aspetta alle ore 21.45, con una puntata ricchissima di verità svelate e di confronti. Sì perché Melek e Nuh affronteranno ancora una volta la famiglia Sansalan e presto la gravidanza della giovane gemella non sarà più un segreto. Ma scopriamo insieme le anticipazioni di cosa succederà oggi ma prima facciamo un piccolo riassunto di quanto accaduto in precedenza.

La Notte nel Cuore: Cihan incastra Melek

Nella puntata de La Notte nel Cuore del 7 settembre 2025, Cihan si è rimesso in piedi e ha deciso di testimoniare contro Melek. Il ragazzo ha confermato, in tribunale, le accuse della sua famiglia, indicando nella giovane la persona che gli ha sparato. Melek ha continuato a dichiararsi innocente, sostenuta da Nuh, Tahsin e da Sumru, che ha giurato di starle accanto e con cui la gemella sembra essersi totalmente riconciliata.

Intanto Nihayet ha deciso di prendersi la sua vendetta contro Hikmet e tiene sotto scacco Canan, che ha registrato mentre parlava con Tahsin. Sumru ha cominciato a ritenere Gurcan inquietante ma ha soprattutto affrontato di petto prima Esat e poi Harika, a cui ha chiesto di rifare – con lei presente – il test del DNA, per dimostrare una volta per tutte che lei non è la bugiarda che dipingono. Samet ha accettato di darle retta e per Hikmet si mette male. Intanto Sevilay è sempre più innamorata di Nuh, che ha preso il posto di Cihan alla direzione dell’albergo dei Sansalan.

Ecco cosa succederà oggi, 9 settembre 2025, ne La Notte nel Cuore

Sumru riesce a far visita a Melek grazie all’aiuto di Tahsin e tra madre e figlia c’è un dolce confronto. Subito dopo, la giovane riceve Nuh, a cui rivela di essere incinta. Il ragazzo inizialmente si arrabbia ma poi capisce di dover dare il sostegno a sua sorella e le promette di occuparsi del bambino in arrivo. Bunyamin accompagna Canan dal ginecologo, sentendo una conversazione tra due infermiere, viene a sapere della gravidanza di Melek. Il tuttofare va a informare Cihan che, ancora innamorato della giovane, quando scopre del suo stato interessante ritira la denuncia e la fa scarcerare. Samet è una vera e propria furia. Nel mentre Tahsin riesce a organizzare un incontro tra Sevilay e Nuh, che sprona la giovane a trovare riparo nella casa del suo amico. Sevilay non vuole compromettere la vita di Melek e la sua libertà e rivela di voler tornare a casa dal marito.

Cihan è molto turbato dalla notizia della gravidanza di Melek e dopo un duro confronto con lei, sfoga la sua rabbia con Sevilay e cui confessa di aver fatto richiesta di divorzio. Intanto Sumru finisce tra le grinfie di Gurcan, che cerca di abusare di lei. Durante la sua fuga, la donna lo spinge, lo fa cadere e gli fa battere violentemente la testa. Il negoziante muore e Sumru riesce a farla franca grazie all’arrivo provvidenziale di Tahsin, che porta la donna a casa sua. I due si ritrovano a parlare del passato e della violenza che Sumru ha subito dal padre dei gemelli. Nuh, colpito dalle parole del suo amico, che ha visto nella donna un grande cambiamento e sentendo la dichirazione della madre, le va incontro abbracciandola e perdonandola per tutto.

La Notte nel Cuore va in onda in prima serata su Canale5.

