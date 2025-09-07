La Notte nel Cuore Anticipazioni 7 settembre 2025: Nihayet affila i coltelli contro Hikmet, si prenderà la sua vendetta!

Anticipazioni TV

Questa sera, domenica 7 settembre 2025, non perdete il nuovo appuntamento con La Notte nel Cuore, il secondo in questa settimana. Scopriamo insieme cosa succederà a Nuh e Melek, ora nei guai fino al collo dopo l'arresto della ragazza.

Dopo la puntata del 2 settembre 2025, La Notte nel Cuore bissa il suo appuntamento e ci aspetta anche stasera, domenica 7 settembre 2025, alle ore 21.20 su Canale5. Il doppio appuntamento settimanale con la dizi turca ci permette di scoprire più velocemente quale sarà il futuro di Melek, accusata (giustamente) di aver sparato a Cihan e finita in carcere. Tahsin e Nuh sono pronti a tutto per aiutarla e farla uscire di prigione ma i Sansalan non hanno intenzione di lasciare la ragazza impunita. La situazione diventerà ancora più bollente quando Cihan uscirà dall’ospedale e sarà pronto a testimoniare. Ma vediamo insieme, nel dettaglio, le trame dell’episodio di questa sera ma prima un piccolo riassunto di quanto accaduto in precedenza.

La Notte nel Cuore: Melek in carcere per il tentato omicidio di Cihan

La tensione è alle stelle nella dizi di Canale5. Nella puntata de La Notte del Cuore del 31 agosto 2025, dopo aver deciso di tenere il bambino e dopo aver scoperto che suo fratello è stato picchiato a sangue, Melek ha preso in mano una pistola, pronta a farsi giustizia da sola. In preda all’ira, la ragazza ha sparato a Cihan e nell’episodio del 2 settembre 2025, la giovane è stata arrestata, con un’accusa pesantissima. Tahsin e Nuh hanno promesso di tirarla fuori da là il prima possibile ma sperano che i Sansalan non abbiamo video che la ritraggano nel momento clou. E purtroppo per loro le registrazioni ci sono.

Cihan è stato sottoposto a un’operazione delicata e Sumru è corsa da lui nonostante la famiglia non abbia alcuna intenzione di averla tra i piedi. La donna è furiosa contro Samet che ha distrutto la casa di Zehra, la sorella di Enise, pur di farle del male. Nihayet ha invece scoperto che Canan è in contatto con Tahsin e che è lei la talpa che aiuta l’imprenditore contro la famiglia di Sansalan.

La Notte nel Cuore: ecco cosa succederà nella puntata del 7 settembre 2025

La Notte nel Cuore torna oggi, domenica 7 settembre 2025, in prima serata su Canale5. Nella puntata vedremo Nihayet determinata a prendersi la sua vendetta contro Hikmet, che non smette di tormentare Harika e che non si fa sfuggire l’occasione di mettere lei in cattiva luce. La nonna di Nuh e Melek si presenta da sua figlia e le comunica la sua intenzione di combattere contro la sua ex cognata. Intanto Tahsin tenta di tranquillizzare Nuh, che non trova pace da quando sua sorella è finita in carcere e potrebbe rimanerci per lungo tempo, visto la pesante accusa che pende su di lei e visto anche che Cihan, che si sta riprendendo, è pronto a testimoniare contro Melek.

La Notte nel Cuore ci farà compagnia con un doppio appuntamento anche la prossima settimana. La prossima puntata è quindi prevista per il 9 settembre 2025 e successivamente per il 14 settembre 2025.

La Notte nel Cuore va in onda in prima serata su Canale5.