La Notte nel Cuore appuntamento speciale stasera martedì 2 settembre 2025: Melek in arresto, ha ucciso davvero Cihan?

Doppio appuntamento questa settimana con La Notte nel Cuore. La dizi di Canale5 va in onda anche oggi, martedì 2 settembre 2025, sempre in prima serata. Scopriamo insieme cosa succederà nella ricca puntata di stasera.

Questa settimana Canale5 ci fa un regalo ovvero un doppio appuntamento con La Notte nel Cuore. La dizi, che di solito ci fa compagnia la domenica in prima serata, andrà in onda anche stasera – martedì 2 settembre 2025 – con una puntata ricca di suspence. E non potrebbe essere altrimenti visto quello che è successo durante gli scorsi episodi, quelli trasmessi domenica scorsa, ultimo giorno di agosto 2025. Le vicende che legano i gemelli Nuh e Melek alla famiglia Sansalan si fanno sempre più complicate e ora che molto verità sono state svelate, il gioco si fa sempre più duro. E cosa succederà oggi, alle ore 21.40, dopo che Melek ha sparato a Cihan? Scopriamolo insieme ma prima ecco un piccolo riassunto di quanto già accaduto.

La Notte nel Cuore: ecco cosa è successo nella puntata di domenica 31 agosto 2025

Nella puntata de La Notte nel Cuore del 31 agosto 2025, molte verità sono state svelate. Tahsin ha sconvolto Samet e Cihan rivelando loro di essere la persona che sta aiutando Melek e Nuh ma ha anche confessato ai due di essere il figlio della domestica svergognata da Muzaffer Sansalan, il padre di Samet e Hikmet. Tahsin ha deciso di uscire allo scoperto dopo quanto successo a Nuh e deciso a prendersi la sua vendetta. Intanto Melek ha deciso di tenere il bambino e di lottare per renderlo felice mentre Samet ha scoperto che Harika non è sua figlia biologica. Il Sansalan è scioccato ma non per questo vuole allontanare la ragazza anzi ha deciso di riaccogliere Nihayet in casa, affinché la donna dia una mano ai suoi nipotini, tormentati da quanto sta succedendo in famiglia ma soprattutto in lite con la loro zia.

Nonostante le attenzioni di Tahsin, Melek è venuta a sapere del pestaggio del suo gemello e vedendolo in condizioni critiche ha perso il controllo e si è recata da Cihan armata di pistola. Sobillata dal Sansalan e furiosa con lui ma soprattutto disperata, la ragazza ha aperto il fuoco colpendo il suo amato in pieno petto. E ora?

Ecco cosa nella puntata de La Notte nel Cuore in onda oggi, 2 settembre 2025

Nella prima settimana di settembre 2025, La Notte nel Cuore va in onda per ben due sere. Ecco cosa succederà nella puntata che vedremo oggi, 2 settembre 2025, in prima serata su Canale5.

Melek ha sparato a Cihan e dopo averlo visto cadere a terra, si è convinta di averlo ucciso. La ragazza è disperata per quello che ha fatto e pensa di buttarsi da un ponte. Ripensando al bambino che porta in grembo cambia idea ed è pronta ad andare a costituirsi. Venuto a sapere dell’accaduto, Tahsin decide di intervenire e la raggiunge in commissariato prima che lei rilasci la sua deposizione e la convince a tornare a casa con lui. Tahsin le rivela di sapere che lei è incinta e la invita a pensare al suo futuro di madre, nonostante capisca quanto si senta in colpa. Hikmet e Samet si recano a casa di Zehra per intimare a Enise di non aiutare più Sumru. L’ex domestica si rifiuta di cedere alle minacce e i fratelli Sansalan, per metterle paura, fanno demolire parte della sua casa.

Intanto Bunyamin, Esat e Harika si rendono conto che Cihan è stato colpito e che giace a terra. I tre chiamano l’ambulanza e corrono in ospedale, dove il ragazzo viene operato d’urgenza. Bunyamin chiama Samet, che li raggiunge immediatamente con Hikmet al suo seguito. Anch Sumru scopre – tramite un cliente del negozio di tappeti - che Cihan è in pericolo e si precipita da lui. I Sansalan la accolgono, come prevedibile, in modo molto freddo. Tahsin dà consigli a Melek su come affrontare l’interrogatorio degli agenti che arriveranno ad arrestarla. L’imprenditore ha scoperto le mosse dei Sansalan grazie a Canan, la sua talpa. Enise e Zehra portano a Sumru una valigia con tutte le sue cose dopo la demolizione della loro abitazione e la donna maledice suo marito poi affronta sua madre e le giura che taglierà i rapporti con lei se continuerà a stare ancora a casa di Samet e se crederà alle calunnie contro di lei a proposito della paternità di Harika.

Come previsto, Melek viene portata in carcere mentre Nihayet convince Esat a prendere il controllo dell’Hotel di famiglia durante la convalescenza del fratello. Hikmet invece non perde occasione di tormentare, più volte, Harika con i risultati del test del DNA e impedisce a Sevilay, segregandola in camera sua, di raggiungere Nuh con la sua auto.

