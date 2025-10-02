La Notte nel Cuore Anticipazioni 2 e 5 ottobre 2025: Nuh e Sevilay in crisi mentre Samet rivela un suo grande segreto!

Anticipazioni TV

La Notte nel Cuore va in onda con un doppio appuntamento e ci aspetta giovedì 2 ottobre 2025 e domenica 5 ottobre 2025. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi della dizi turca di Canale5.

La Notte nel Cuore va in onda anche questa settimana con un doppio appuntamento. La dizi ci aspetta questa sera, giovedì 2 ottobre 2025, e domenica 5 ottobre 2025, sempre alle ore 21.20 su Canale5. Negli episodi in arrivo scopriremo nuovi dettagli inquietanti sulla vita di Samet, che sarà costretto a rivelare un segreto terribile sul suo passato. Ma attenzione anche a Nihayet, Nuh e Sevilay, ugualmente protagonisti delle prossime puntate. Scopriamo insieme cosa succederà ma prima un piccolo riassunto di cosa è successo in precedenza.

La Notte nel Cuore: Cihan e Sevilay hanno divorziato mentre Samet ha cambiato idea

Nella puntata de La Notte nel Cuore del 28 settembre 2025, Cihan ha deciso di fare ammenda dei suoi errori e ha scelto di lasciare il paese per tornare a Berlino, dopo un terribile scontro con suo padre, che ha difeso Esat nonostante quello che ha combinato. L’erede dei Sansalan ha capito che la sua famiglia è veramente perfida e dopo aver scritto una lettera di scuse a Melek, ha raggiunto l’aeroporto. Una volta a Istanbul, ha però scoperto che il padre di Sevilay è morto e prima di tornare in Germania ha pensato di scoprire qualcosa in più sui fratelli della sua ormai ex moglie. Si perché il Sansalan ha firmato i documenti del divorzio e Sevilay ora è libera di sposare Nuh. Intanto Sumru ha assunto la direzione del negozio di tappeti che Tahsin ha comprato ma è rimasta sconvolta dal dietrofront di suo marito, che non vuole più divorziare da lei ma solo per rovinarle la felicità con il suo fratellastro. Hikmet ha invece scelto da che parte stare e ha chiesto a Tahsin di allearsi per distruggere Samet.

La Notte nel Cuore Anticipazioni 2 ottobre 2025

Negli episodi de La Notte nel Cuore del 2 ottobre 2025, Sevilay è rimasta in panne in mezzo al deserto. Per fortuna sulla sua strada passerà Nazim, che accompagnerà a casa la ragazza. Nuh andrà su tutte le furie e in preda alla gelosia, darà di matto. Sevilay si arrabbierà con lui e gli intimerà di smetterla immediatamente di essere così tanto geloso. Nuh si scuserà con lei e le svelerà i traumi del suo passato, che lo rendono così spaventato di perderla. Samet e Sumru hanno un’altra discussione, che si conclude con un drammatico inseguimento in macchina con il successivo incidente del Sansalan, che finisce in ospedale in condizioni preoccupanti.

Tutti corrono al capezzale di Samet, anche Sumru, che si precipita insieme a Tahsim, scatenando l’ira di Esat, che viene messo a tacere da Hikmet, contenta di avere il fratello accanto. I medici rivelano che Samet ha bisogno di un trapianto di rene e tutti i componenti della famiglia, compreso Cihan si sottopongono al test. Samet rivela al medico che potrebbe esserci anche un altro donatore, ovvero Bünyamin, il suo primo figlio. Sumru viene tormentata da alcuni insulti per via della sua relazione con Tahsin e finisce per avere una colluttazione con un anziano, che la prende di mira mentre Nuh scopre che Hikmet ha tentato di far abortire Melek e che l’incidente, che si è poi rivelato più pericoloso, è stato orchestrato proprio dalla donna. Accecato dalla rabbia le punta una pistola contro e la costringe a confessare. Poi, ripreso il controllo, decide di lascarla andare.

Ecco cosa succederà nella puntata de La Notte nel Cuore del 5 ottobre 2025

Scopriamo cosa succederà negli episodi del 5 ottobre 2025:

Samet torna a casa in attesa di sapere i risultati del test di compatibilità, a cui si sottopongono famigliari e personale di servizio di casa Sansalan. Cihan e Sevilay affrontano l’udienza in tribunale che sancirà la fine de loro matrimonio e Nuh penserà di acquistare un anello per chiedere in moglie la ragazza. Melek gli consiglia di regalarle l’anello antico che sua nonna gli aveva dato. Tahsin compra una clinica di fisioterapia per Melek mentre Cihan confessa a Sumru tutti i suoi tormenti e pentimenti e le rivela che tornerà a Berlino solo quando suo padre starà meglio. Esam ed Esat si incontrano nella camera di lui e la ragazza gli regala la metà di un ciondolo a forma di cuore come segno del loro amore. Ma appena uscirà dalla camera, Esat lo getterà nel cestino.

A Villa Sansalan verrà organizzata una festa per il compleanno di Samet e Nihayet inviterà anche Sumru, Tahsin e i gemelli. Dopo aver chiamato il personale, la donna rivelerà a tutti di aver scoperto che Bünyamin è figlio del Sansalan. Il tuttofare sarà sconvolto e rinfaccerà al padre di averlo maltrattato e averlo condannato a una drammatica e difficile esistenza. Samet, colpito da tutto quello che sta succedendo, accusa un malore ed Esat accusa sua madre di essere la vera responsabile di quanto è accaduto.

