La Notte nel Cuore Anticipazioni Turche: Bunyamin è figlio di Samet e solo lui può salvargli la vita!

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate de La Notte nel Cuore scopriremo che Bünyamin è figlio di Samet. Il tuttofare di casa Sansalan verrà a sapere la sua vera identità quando il suo "capo" avrà bisogno di un trapianto di rene e solo lui è compatibile. Ecco cosa vedremo prossimamente nella dizi di Canale5.

Nelle prossime puntate de La Notte nel Cuore i Sansalan saranno travolti da due notizie sconvolgenti, legate a un evento drammatico, che metterà a rischio la vita di Samet. Il capofamiglia finirà in ospedale dopo aver inseguito Sumru e aver avuto un terribile incidente e i dottori gli comunicheranno che dovrà subire un trapianto di rene. L’albergatore non troverà purtroppo un donatore compatibile tra i suoi figli legittimi ma lo cercherà in un altro figlio… e qui si scoprirà la seconda novità, ovvero che Bünyamin è il vero primogenito di Samet. La verità travolgerà tutti, in primis il tuttofare, che andrà su tutte le furie. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà.

La Notte nel Cuore: Samet ha bisogno di un trapianto di rene e di un donatore

Prossimamente ne La Notte nel Cuore, Samet rischierà di morire. Succederà quando il Sansalan, infuriato con Sumru che non vorrà dargli una seconda possibilità e non vorrà tornare a casa, inseguirà l’ex moglie con la sua macchina e finirà per invadere la corsia inversa non rendendosi conto che un camion gli sta andando addosso. L’albergatore verrà trasportato in ospedale e purtroppo si scoprirà che l’unico modo che ha per salvarsi la vita, è un trapianto di rene. Samet riprenderà sì i sensi e sfuggirà miracolosamente alla morte ma non sopravviverà se non verrà trovato un donatore.

Samet confessa che Bünyamin è suo figlio nelle prossime puntate de La Notte nel Cuore

I Sansalan si faranno subito avanti e faranno i test per verificare chi sia compatibile con Samet ma nessuno tra Cihan, Esat, Harika e Hikmet potrà aiutarlo. L’albergatore deciderà di giocarsi una carta inaspettata da tutti e rivelerà di avere un altro figlio: Bünyamin. La sua rivelazione sconvolgerà tutti e sarà accertata con un test del DNA (e del rene) che Esat terrà tra le mani spaventatissimo e particolarmente disgustato, visto che l’uomo in questione è colui che lo ha servito praticamente da quando è nato. Il ragazzo non vorrà crederci ma suo padre confermerà che è tutto vero e che lui lo ha sempre saputo. Il più colpito da tutto questo sarà ovviamente il tuttofare, che avrà una reazione violenta contro il padre.

La Notte nel Cuore Anticipazioni: Bünyamin, furioso contro Samet, si rifiuta di donare il suo rene

Samet confesserà di aver sempre saputo che Bünyamin è suo figlio e peggiorerà la situazione con questa dichiarazione. Sì perché il domestico si sentirà tradito e umiliato come non mai e rivelerà dei dettagli terribili sulla sua infanzia. Confesserà di aver visto sua madre morire di dolore e di aver dovuto vivere con un uomo – che sino a ora credeva il suo papà – che lo odiava e lo picchiava. Il marito di Canan accuserà Samet di averlo lasciato nelle mani di un violento, di non aver fatto nulla per salvarlo e di averlo trattato come uno schiavo, umiliandolo ogni volta che faceva un errore e diminuendogli pure lo stipendio. Samet si giustificherà dicendo di aver dovuto tacere per via di suo padre, che lo costrinse a mentire e a nascondere questa verità, e chiederà perdono cercando di abbracciare il suo “figlio ritrovato”. Bünyamin non accetterà nessuna scusa e nessun abbraccio, convinto che se il Sansalan non fosse in pericolo di vita, tutto questo non sarebbe mai venuto alla luce e lui avrebbe continuato a essere maltrattato. Insomma penserà che Samet lo abbia riconosciuto solo per salvarsi la vita e per avere il suo rene, visto che lui potrebbe essere la sola persona compatibile per la donazione. E diciamo potrebbe perché in quel momento non saranno ancora arrivati i risultati del test di compatibilità e non sarà neanche certo che il tuttofare decida di aiutare il suo papà… almeno a rimanere in vita per subire la sua ira.

La Notte nel Cuore va in onda in prima serata su Canale5.