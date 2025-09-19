La Notte nel Cuore Anticipazioni Turche: Samet in fin di vita dopo aver inseguito Sumru

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate de La Notte nel Cuore Samet cercherà di convincere Sumru a tornare da lui. Non ottenendo alcuna risposta positiva, il Sansalan perderà il controllo e si metterà all'inseguimento dell'ex moglie, finendo per avere un drammatico incidente stradale. Ecco cosa vedremo prossimamente nella dizi di Canale5.

Le puntate de La Notte nel cuore stanno diventando sempre più intense e drammatiche. Le vicende dei gemelli Nuh e Melek e della loro madre Sumru si tingeranno nuovamente di rosso, rosso sangue. Stavolta nei guai finirà il capo famiglia dei Sansalan, Samet. Il padre di Cihan, Esat e Harika avrà un bruttissimo incidente mentre sarà all’inseguimento della sua ex moglie, deciso a prendersi la sua vendetta su di lei. Ma cosa succederà di preciso? Scopriamolo insieme.

La Notte Nel Cuore: Samet cerca di riportare Sumru alla villa

Nella puntata de La Notte nel Cuore del 14 settembre 2025, il test del DNA voluto da Sumru, evidenzierà che Harika è figlia di Samet e che lei, diversamente da quanto Hikmet voleva far credere, non è la donnaccia che sua cognata ha dipinto. Le vicende che seguiranno a questa rivelazione, porteranno Samet a fare marcia indietro e a cercare – spinto pure da Nihayet – di riconquistare sua moglie. Il Sansalan non lo farà però in modo dolce e romantico ma in modo prepotente e terribilmente minaccioso, tanto da confermare alla madre di Nuh e Melek di aver fatto bene a volersi tenere alla larga dal suo ex, che ha scoperto essere un uomo privo di scrupoli, la cui anima è ormai perduta.

Samet minaccia Sumru e la insegue, ecco cosa vedremo nelle prossime puntate de La Notte nel Cuore

Samet Sansalan vorrà a tutti i costi che Sumru torni a casa ma invece che fare un esame di coscienza e chiedere perdono alla sua ex, finirà per fare il prepotente come sempre e diventerà molto minaccioso. Dopo aver già ricevuto un NO dalla donna, il Sansalan si presenterà di nuovo davanti a lei, durante il suo orario lavorativo e comincerà a farle pressioni di ogni tipo, arrivando persino a minacciare di picchiarla. Vi riveliamo che questo sarà l’ennesimo confronto furente tra i due che si troveranno a discutere così animosamente, anche in tribunale, tanto che Tahsin sarà costretto a intervenire e a dare un pugno al suo rivale per impedirgli di fare del male alla donna.

Sumru continuerà a voler tenere lontano Samet e riuscirà a sfuggirgli anche la volta in cui suo marito si presenterà davanti a lei, nel negozio dove lavora. Approfitterà di un momento di distrazione del Sansalan e si darà alla fuga in macchina, inseguita – anzi tampinata – dall’imprenditore, ormai completamente fuori controllo.

La Notte nel Cuore Anticipazioni: Samet vittima di un grave incidente, è in fin di vita

Samet si metterà all’inseguimento di Sumru, in auto. Il Sansalan continuerà a stare dietro alla sua ex tentando di distrarla e di farla finire fuori strada. L’imprenditore farà di tutto per ottenere quello che lui vuole ma vedendo che la donna non si lascerà minimamente fermare da questo anzi continuerà ad andare sempre più veloce, penserà di accostarsi accanto a lei, sulla corsia accanto e opposta. Distratto dalla sua rabbia, non si accorgerà che un camion gli sta venendo addosso e finirà letteralmente travolto dal mezzo.

Sumru non si accorgerà di nulla e continuerà per la sua strada, rifugiandosi a casa di Tahsin, mentre Samet finirà in ospedale in gravissime condizioni. La sua vita sarà appesa a un filo e rischierà davvero di lasciarci le penne? Morirà davvero? Pare di no ma per salvarsi avrà bisogno di essere sottoposto a delle pesanti cure e a un trapianto, che gli donerà uno dei suoi figli, quello che non credeva di avere… ma di questo vi parleremo più avanti, anche perché si tratterà di una scoperta che farà vacillare di nuovo tutta la famiglia.

La Notte nel Cuore va in onda in prima serata su Canale5.