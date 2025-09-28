La Notte nel Cuore Anticipazioni 28 settembre 2025: Samet non vuole più il divorzio, Tahsin lo aggredisce!

Anticipazioni TV

Continua l'appuntamento con La Notte nel Cuore. La dizi turca bissa e torna oggi, domenica 28 settembre 2025, su Canale5. Ecco cosa succederà negli episodi di questa sera.

La Notte nel Cuore torna come di consueto nella prima serata di domenica e lo fa anche stasera, 28 settembre 2025. Si conclude una settimana con ben due appuntamenti con la dizi turca che sta appassionando il pubblico di Canale5, con la storia dei gemelli Melek e Nuh, sempre più uniti e sempre più determinati ad allontanare da loro la famiglia dei Sansalan, che si è rivelata perfida. Cihan si sta rendendo ancora più conto delle serpi che ha come parenti e ha un conto in sospeso con suo fratello Esat, colpevole di aver quasi ucciso Melek e Sevilay. Insomma la faccenda si sta facendo più complessa e complicata e sono tanti ancora i segreti e i colpi di scena ancora da vedere e scoprire.

Scopriamo insieme le anticipazioni dei tre episodi in onda oggi, alle ore 21.40 ma prima, per gustarci ancora di più le nuove trame, un piccolo riassunto di quanto successo nelle puntate precedenti.

La Notte nel Cuore: Melek e Sevilay hanno rischiato di morire

La puntata de La Notte nel cuore del 25 settembre 2025, ci ha fatto tenere il fiato sospeso per la sorte di Melek e Sevilay. Le due ragazze, dirette dal ginecologo, hanno rischiato di cadere in un burrone e di morire, a causa di un incidente causato da Esat. Spinto da sua zia, il Sansalan ha speronato l'auto delle due giovani ma troppo forte, tanto da portarle a perdere il controllo della vettura e farle arrivare sul ciglio di un dirupo. Impossibilitate e muoversi, sono state soccorse da Hikmet, che ha ovviamente fatto finta di non sapere nulla su quanto accaduto. Cihan ha seguito tutte le operazioni in diretta in videochiamata ma nonostante l’interesse dimostrato e le sue nuove scuse, Melek ha continuato a rimanere nella sua posizione, impedendogli di accompagnarla alla visita ginecologica. La ragazza ha affermato di voler crescere suo figlio con Nuh e i due gemelli, insieme alla loro madre, a Sevilay (che ha detto NO ancora una volta a tornare alla Villa) e Tahsin, hanno cominciato a formare una bella famiglia.

Esat è fuggito dalla villa e non intende tornare. Esma lo ha avvertito di stare attento e Nihayet, scoperto che la cameriera ha un debole per suo nipote, l’ha messa in guardia, chiedendole di non lasciarsi andare con il Sansalan. Per convincerla le ha raccontato una struggente storia, che si è rivelata essere la sua. Samet ha cercato di mettere Sumru di nuovo in difficoltà, presentandosi per comprare il negozio di tappeti in cui la moglie lavora. Anche Tahsin è arrivato per lo stesso motivo e tra i due è cominciata un’asta al miglior offerente. Tahsin è riuscito a fregare il suo rivale, che si è tirato indietro dall’acquisto, consegnando di fatto la vittoria all’imprenditore, che ha confessato a Sumru, in modo molto dolce, di essere innamorato di lei. Tra loro è cominciato un corteggiamento molto delicato. Sumru sembra decisa a voltare pagina ma ha paura che quello che è successo a Gurcan, sulla cui scomparsa la polizia ha aperto un fascicolo. La donna ha poi trovato il coraggio di chiedere a Nuh se suo padre sia ancora vivo ma la risposta del ragazzo è rimasta nascosta.

La Notte nel Cuore Anticipazioni 28 settembre 2025

I nuovi episodi de La Notte nel Cuore ci aspettano stasera, 28 settembre 2025. Ecco cosa succederà:

Cihan ha scoperto dove si nasconde Esat e ha inviato Bünyamin a prenderlo. Il tuttofare dei Sansalan eseguirà gli ordini ma si troverà davanti un Esat armato e pronto a sparare. Il giovane, deciso a non farsi prendere e preoccupato di finire nei guai e stavolta davvero, visto cosa ha fatto a Melek e Sevilay, sparerà davvero e colpirà uno della scorta e nella colluttazione arriverà pure a ferire se stesso. Intanto Tahsin rassicurerà Sumru di volerle stare accanto ma senza minimamente soffocarla e desideroso di lasciarle la sua indipendenza; desidera solo starla accanto come compagno. La donna ne sarà felice e i due, l’indomani, si recheranno in tribunale per affrontare la prima giornata della causa del divorzio. Samet sarà inferocito di vedere la sua ex con il suo grande nemico – che dice di essere suo fratello – e sarà determinato a mandare in rovina la donna che per anni è stata al suo fianco. Il Sansalan lascerà tutto senza fiato dichiarando di non voler più divorziare, ovviamente per tormentare Sumru. Tahsin capirà il suo gioco e una volta usciti dall’aula, perderà le staffe e metterà le mani al collo al suo rivale, finendo per coinvolgere un agente che dovrà separarli. Intanto Nuh riferirà a Sevilay di essere molto in pena per Melek e per il suo futuro.

La Notte nel Cuore va in onda in prima serata su Canale5.