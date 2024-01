La lunga notte: stasera su RAI 1 la prima puntata della fiction storica sulla caduta di Mussolini

Anticipazioni TV

Va in onda su Rai 1 in prima serata lunedì 29 gennaio la prima di tre successive puntate de La Lunga Notte con cui Giacomo Campiotti mette in scena i giorni che precedettero la destituzione di Mussolini. Con Alessio Boni e Duccio Camerini. La trama della prima puntata.

Dopo l'animata presentazione in Rai, va in onda stasera in prima serata su RAI 1 il primo dei tre consecutivi appuntamenti con la fiction storica La Lunga Notte - La caduta del Duce, che racconta la destituzione di Benito Mussolini da parte del Gran Consiglio del Fascismo nella notte tra il 24 e il 25 luglio del 1943. Dirige la serie, scritta da Franco Bernini e Bernardo Pellegrini, con la consulenza storica di Pasquale Chessa, il regista Giacomo Campiotti, che per la Rai ha realizzato molte fiction biografiche, ma anche la celeberrima Braccialetti Rossi. La produzione è di Rai Fiction con Eliseo Entertainment di Luca Barbareschi.

La lunga notte: la trama della prima puntata

Roma, 24 luglio 1943: Dino Grandi, Presidente della Camera dei Fasci, esce di casa con due granate nelle tasche, chissà se farà ritorno. Intanto Benito Mussolini riceve un fascicolo riservato proprio su Grandi. Tutto ha inizio tre settimane prima, quando il capo dell’OVRA, Ugo Ruggeri, arresta Furio Niccolai, vecchio compagno d’armi di Grandi. Dino intercede per lui, colpevole di essersi lamentato dell’andamento del fascismo, presso il Duce. Durante la notte uomini dell’OVRA uccidono Furio, inscenando un suicidio. Il dolore del figlio Italo e della vedova toccano profondamente Dino. Il risentimento, unito al senso di fallimento per la guerra persa e per la fine dell’era fascista, convincono Grandi della necessità della destituzione del Duce. Ma per attuare il suo piano ha bisogno dell’appoggio del re, Vittorio Emanuele III, che gli chiede di far convocare il Gran Consiglio. Nel frattempo, tra Beatrice e il figlio di Furio, Italo, nasce una tenera amicizia.

Le minacce interne per il Duce non sono le uniche. Il nemico è sul territorio italiano e sta bombardando Gela. Dopo il rifiuto di Grandi e di altri gerarchi di fare comizi nelle piazze, Mussolini li convoca, ad eccezione di Dino. Intanto, la principessa Maria Josè, moglie del Principe Umberto erede al trono, tenta di avviare contatti con gli alleati, all’oscuro del marito, incontrando segretamente l’ambasciatore del Portogallo. L’uomo accetta ma pretende una lettera formale dal principe che la principessa, mentendo, gli promette. Contemporaneamente, Beatrice sostiene Italo durante i funerali di Furio. Dino e sua moglie Antonietta si oppongono duramente alla loro frequentazione. Nella sala del Mappamondo, Mussolini ordina al segretario, Nicola De Cesare, e a Ruggeri che mentre gli altri gerarchi sono convocati da lui, Grandi venga arrestato alla Camera e punito in maniera esemplare.

La lunga notte: personaggi e interpreti

Protagonisti di Una lunga notte& sono molti attori noti al grande pubblico, attorniati da un cast veramente corale, di cui vi ricordiamo qua i principali coi relativi ruoli:Alessio Boni (Dino Grandi), Duccio Camerini (Benito Mussolini), Martina Stella (Claretta Petacci), Marco Foschi (Galeazzo Ciano), Lorenza Guidone (Edda Ciano), Ana Caterina Morariu (Antonietta Grandi), Flavio Parenti (Umberto di Savoia), Aurora Ruffino (Maria José del Belgio), Luigi Diberti (re Vittorio Emanuele III), Maurizio Donadoni (Furio Niccolai), Riccardo de Rinaldis (Italo Niccolai), Emma Benini (Beatrice Grandi). Solo questi ultimi due personaggi sono di finzione.