La forza di una donna: Che cos'è il riso pilaf? Tutto sulla tipica pietanza turca

Tra i piatti più diffusi in Turchia c'è sicuramente il riso pilaf, come quello che ha cucinato Hatice per la sua famiglia la sera in cui Bahar si è trasferita con i bambini a casa sua. Ma che cos'è di preciso questo piatto turco? Ecco tutto ciò che c'è da sapere su di esso!

In uno degli ultimi episodi andati in onda su Canale 5 de La forza di una donna, la sera in cui Bahar ed i bambini si sono trasferiti a casa sua, Hatice ha cucinato - senza troppo entusiasmo - fagioli e riso pilaf. Ma di che cosa si tratta? Com'è fatto questo tradizionale piatto turco? Ecco tutto quello che c'è da sapere!

La forza di una donna: Bahar va a vivere da Hatice!

Nelle precedenti puntate de La forza di una donna, abbiamo visto Bahar trasferirsi con i piccoli Nisan e Doruk a casa di Hatice: la poverina non ha altra scelta, malata com'è. Bahar è affetta dall'anemia aplastica, e, a causa di essa, di frequente ha degli svenimenti improvvisi; temendo di poter mettere a repentaglio l'incolumità dei bambini, si è vista costretta a chiedere aiuto alla madre. Hatice, spronata da Sirin, alla fine si è convinta ad accogliere la primogenita, Nisan e Doruk. La donna, però, non riusciva a nascondere un po' di preoccupazione mista a fastidio per questa convivenza forzata, proprio come la perfida riccia e al contrario di Enver, il quale, invece, vedeva un grande sogno diventare realtà!

La forza di una donna: La prima sera di Bahar a casa di Hatice...

La prima sera di Bahar, Nisan e Doruk a casa di Hatice è stata caratterizzata da un clima di forte imbarazzo. La giovane si sentiva un po' a disagio a dover mangiare ciò che aveva preparato la mamma, e per giunta seduta alla sua tavola insieme ai figlioletti e ad Arif. Quest'ultimo l'aveva soltanto accompagnata per aiutarla con il trasloco, ed Enver, gentile come al solito, l'ha invitato a fermarsi per cena. Neanche a dirlo, Sirin ha iniziato a tremare come una foglia, visto che in precedenza gli si era presentata mentendogli circa la sua identità. E mentre Arif restava di stucco davanti alla ragazza che, chiaramente, lo aveva preso in giro, Hatice serviva a tutti i suoi - poco graditi - ospiti la pietanza che aveva cucinato - senza troppa voglia - per loro, ossia il riso pilaf con i fagioli...

La forza di una donna: Che cos'è il riso pilaf?

Ma che cos'è il riso pilaf? Si tratta di un tipico piatto turco che è davvero molto popolare in Medio Oriente. Nonostante la sua origine, questa pietanza si prepara generalmente con il riso indiano, ossia quello basmati. Il pilaf (termine che deriva dal turco pilau e significa" riso bollito") è un tipo di cottura. Il riso viene cotto al forno in una casseruola coperta insieme ad una certa quantità di brodo insaporito dal burro e dalla cipolla. Si usa piuttosto frequentemente in cucina per abbinarlo a secondi piatti di carne, pesce o verdura; inoltre, viene arricchito con spezie di vario genere, come ad esempio il curry, il cardamomo o la cannella, mentre per le occasioni speciali si utilizza lo zafferano, che dona un particolare colore oro. Durante il periodo abbaside, il riso pilaf si diffuse in India ed anche in Spagna, tanto che la paella spagnola deriva proprio da questo piatto.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 15.45.