La forza di una donna: Ceyda ed Hikmet avranno un futuro insieme? Ecco la nostra opinione al riguardo

Ceyda ed Hikmet formeranno una coppia prima o poi? Questo è quello che pensiamo noi al riguardo!

Ceyda ed Hikmet sono stati amanti segreti. Lui ha sempre dichiarato di amarla alla follia, però più che innamorato ci è sempre sembra soltanto folle: gelosissimo, la maltrattava e picchiava. Ora, lei se ne è liberata, anche se Hikmet sta provando a dimostrarle di essere davvero cambiato e migliorato - per amor suo -. Ma ci sarà una possibilità per i due di stare insieme in futuro? Ecco che cosa ne pensiamo al riguardo...

La forza di una donna: Ceyda ed Hikmet erano amanti...

Quando l'abbiamo conosciuta, Ceyda non ci aveva fatto proprio un'ottima impressione. La sua figura, tra l'altro, ci appariva ancora più losca a causa della presenza al suo fianco di un uomo dagli occhi strabuzzanti ed inquietanti, Hikmet: i due erano amanti segreti. Tuttavia, la loro non è mai stata propriamente una storia d'amore. Infatti, Hikmet, geloso e possessivo, aveva l'abitudine di alzare le mani contro Ceyda, la quale, seppur apparisse una donna risoluta, non riusciva a ribellarsi alla sua furia. Poi, abbiamo scoperto che Ceyda aveva bisogno dei soldi che le passava il malvivente per tirare avanti, e per continuare a mantenere a distanza il suo figlioletto...

La forza di una donna: Hikmet lascia Ceyda...

C'è stato un momento in cui Hikmet ha deciso di mettere un punto alla relazione extra-coniugale con Ceyda. Inizialmente, quest'ultima non ha preso per niente bene la fine della loro tresca, e non soltanto perché aveva bisogno del suo denaro: si era realmente affezionata all'ex amante nel corso del tempo. Tuttavia, quando Hikmet è tornato sui suoi passi e si è genuflesso ai suoi piedi affinché lo riaccogliesse tra le sue braccia, in uno slancio di orgoglio, Ceyda lo ha respinto. Il delinquente ha provato a riconquistarle con le buone e con le cattive, ma non è mai riuscito a centrare il suo obiettivo...

La forza di una donna: Ci sarà un futuro per Ceyda ed Hikmet?

Hikmet non è più l'uomo violento che abbiamo conosciuto nelle prime puntate de La forza di una donna, o quantomeno così pare. In effetti, Hikmet ha mostrato il suo vero volto: fa il prepotente con i più deboli, però c'è qualcuno che è più potente di lui che lo tiene in pugno, ossia suo suocero Seyfullah. Insomma, è una sorta di "bullo", ovvero una persona insicura che subisce maltrattamenti dentro casa e, una volta fuori dalle mura domestiche, sfoga la sua frustrazione contro tutti quelli che gli capitano a tiro. Visto sotto questa luce, Hikmet ci fa quasi tenerezza, quasi. Di certo, nonostante questa presa di coscienza e nonostante alle volte lui si dia da fare per dare una mano a chi ne ha bisogno, auguriamo a Ceyda di trovarsi un uomo che sia davvero capace di rispettarla ed amarla come merita. Se è vero che la cantante abbia dei modi piuttosto discutibili, è altrettanto vero che ha un grande cuore ed anche una mente lucida: per quanto possa volergli ancora bene, Ceyda ormai ha chiaro che non possa esserci un futuro con una persona che in passato l'ha mortificata e picchiata.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 15.30.