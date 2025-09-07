TGCom24
La forza di una donna
La forza di una donna
Anticipazioni TV

La forza di una donna: Ceyda ed Hikmet avranno un futuro insieme? Ecco la nostra opinione al riguardo

Francesca Simone

Ceyda ed Hikmet formeranno una coppia prima o poi? Questo è quello che pensiamo noi al riguardo!

La forza di una donna: Ceyda ed Hikmet avranno un futuro insieme? Ecco la nostra opinione al riguardo

Ceyda ed Hikmet sono stati amanti segreti. Lui ha sempre dichiarato di amarla alla follia, però più che innamorato ci è sempre sembra soltanto folle: gelosissimo, la maltrattava e picchiava. Ora, lei se ne è liberata, anche se Hikmet sta provando a dimostrarle di essere davvero cambiato e migliorato - per amor suo -. Ma ci sarà una possibilità per i due di stare insieme in futuro? Ecco che cosa ne pensiamo al riguardo...

La forza di una donna: Ceyda ed Hikmet erano amanti...

Quando l'abbiamo conosciuta, Ceyda non ci aveva fatto proprio un'ottima impressione. La sua figura, tra l'altro, ci appariva ancora più losca a causa della presenza al suo fianco di un uomo dagli occhi strabuzzanti ed inquietanti, Hikmet: i due erano amanti segreti. Tuttavia, la loro non è mai stata propriamente una storia d'amore. Infatti, Hikmet, geloso e possessivo, aveva l'abitudine di alzare le mani contro Ceyda, la quale, seppur apparisse una donna risoluta, non riusciva a ribellarsi alla sua furia. Poi, abbiamo scoperto che Ceyda aveva bisogno dei soldi che le passava il malvivente per tirare avanti, e per continuare a mantenere a distanza il suo figlioletto...

La forza di una donna: Hikmet lascia Ceyda...

C'è stato un momento in cui Hikmet ha deciso di mettere un punto alla relazione extra-coniugale con Ceyda. Inizialmente, quest'ultima non ha preso per niente bene la fine della loro tresca, e non soltanto perché aveva bisogno del suo denaro: si era realmente affezionata all'ex amante nel corso del tempo. Tuttavia, quando Hikmet è tornato sui suoi passi e si è genuflesso ai suoi piedi affinché lo riaccogliesse tra le sue braccia, in uno slancio di orgoglio, Ceyda lo ha respinto. Il delinquente ha provato a riconquistarle con le buone e con le cattive, ma non è mai riuscito a centrare il suo obiettivo...

La forza di una donna: Ci sarà un futuro per Ceyda ed Hikmet?

Hikmet non è più l'uomo violento che abbiamo conosciuto nelle prime puntate de La forza di una donna, o quantomeno così pare. In effetti, Hikmet ha mostrato il suo vero volto: fa il prepotente con i più deboli, però c'è qualcuno che è più potente di lui che lo tiene in pugno, ossia suo suocero Seyfullah. Insomma, è una sorta di "bullo", ovvero una persona insicura che subisce maltrattamenti dentro casa e, una volta fuori dalle mura domestiche, sfoga la sua frustrazione contro tutti quelli che gli capitano a tiro. Visto sotto questa luce, Hikmet ci fa quasi tenerezza, quasi. Di certo, nonostante questa presa di coscienza e nonostante alle volte lui si dia da fare per dare una mano a chi ne ha bisogno, auguriamo a Ceyda di trovarsi un uomo che sia davvero capace di rispettarla ed amarla come merita. Se è vero che la cantante abbia dei modi piuttosto discutibili, è altrettanto vero che ha un grande cuore ed anche una mente lucida: per quanto possa volergli ancora bene, Ceyda ormai ha chiaro che non possa esserci un futuro con una persona che in passato l'ha mortificata e picchiata.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 15.30.

La forza di una donna
La forza di una donna
Francesca Simone
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Soap e Gossip
