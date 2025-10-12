La forza di una donna: Bahar si è comportata male con i suoi cari? Ecco la nostra opinione al riguardo

Anticipazioni TV

Bahar ha fatto bene o male a prendersela con parenti ed amici dopo aver scoperto che le avevano tenuta nascosta la verità su Sarp? Questo è quello che pensiamo noi al riguardo!

Nel momento in cui ha scoperto che i suoi cari - Enver, Hatice, Ceyda, Yeliz ed Arif - non le avevano detto che Sarp era "tornato dal regno dei morti", Bahar è andata su tutte le furie. La nostra protagonista, sentendosi pugnalata alle spalle, ma soprattutto pensando che parenti ed amici avessero fatto un torto ai piccoli Nisan e Doruk, ha chiuso con tutti loro, nonostante questi ultimi abbiano provato a spiegarle di averlo fatto soltanto per salvaguardarla: malata com'era, non avrebbe retto ad un colpo del genere. Bahar avrà fatto bene oppure si sarà comportata male? Ecco che cosa ne pensiamo noi al riguardo...

La forza di una donna: Enver e gli altri devono prendere una decisione difficile...

Nel momento in cui hanno scoperto che Sarp era ancora vivo, Enver, Hatice, Ceyda, Yeliz ed Arif hanno capito di avere tra le mani un segreto scottante. Infatti, dato che Bahar era sempre più debole a causa della grave malattia da cui era affetta, i cinque, dopo averne parlato con la dottoressa Jale, si sono resi conto che l'unica cosa da fare fosse tenere la bocca chiusa con lei: non avrebbe potuto reggere ad una notizia del genere, viste le sue precarie condizioni di salute. Allora, tutti loro sono dovuti restare in silenzio, consci del fatto che lo stessero facendo per il suo bene, ma che, una volta venuta a galla la verità, quasi sicuramente ne avrebbero pagato le conseguenze...

La forza di una donna: Bahar crede molto nell'onestà...

Enver, Hatice, Ceyda, Yeliz ed Arif sapevano bene che quando avrebbe scoperto che le avevano tenuta nascosta una verità del genere, Bahar avrebbe potuto decidere di chiudere di nuovo con tutti loro. Infatti, già in passato era accaduta una cosa simile, nel momento in cui la poverina era venuta a sapere che loro fossero al corrente del fatto che la presunta amante di Sarp era Sirin, ma glielo avevano deliberatamente tenuto nascosto. Bahar è una donna onesta che crede fortemente che nessun rapporto abbia senso d'esistere, se non sostenuto dalla fiducia reciproca...

La forza di una donna: Bahar si è comportata male con i suoi cari?

Come previsto dai suoi cari, quando Bahar ha scoperto che tutti loro sapevano che Sarp non era morto, ha reagito molto male. Delusa dal loro silenzio, è andata su tutte le furie. A nulla sono valse le spiegazioni e le giustificazioni in lacrime dei parenti ed amici, poiché secondo la nostra protagonista hanno commesso un grave errore a non aggiornarla su di una questione tanto importante. In primo luogo, Bahar è convinta che non abbiano fatto il bene dei piccoli Nisan e Doruk, i quali non aspettavano altro che un ritorno del loro papà e che erano stati ingannati al riguardo. L'importanza che la giovane dà alla verità è lodevole, così come la priorità che dà ai suoi figlioletti, però stavolta potrebbe aver esagerato un po' nel modo in cui la sta facendo pagare ai suoi cari. In fin dei conti, Enver, Hatice, Ceyda, Yeliz ed Arif si sono visti costretti a non confessarle che Sarp fosse "tornato dal regno dei morti": avevano il timore - poiché le probabilità che potesse accadere erano alte - che questo potesse essere un colpo fatale per Bahar. Quando qualcuno ci mente non ci fa mai piacere, certo, ma se questo qualcuno lo fa per il nostro bene, allora potremmo anche chiudere un occhio...

La forza di una donna va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 a partire dalle 16.10.