La forza di una donna Anticipazioni Puntate dal 21 al 25 luglio 2025: Bahar scopre che Sarp è vivo!

Vediamo insieme le trame delle nuove puntate de La forza di una donna, la soap turca in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì in daytime. Ecco le Anticipazioni dettagliate per gli episodi che vedremo in TV dal 21 al 25 luglio 2025.

Lunedì 21 luglio 2025

Bahar si trasferisce a casa di Hatice insieme ai piccoli Nisan e Doruk in modo tale che non debba affrontare la sua grave malattia da sola. E mentre la donna e Sirin non sembrano per niente felici di dover convivere con questi tre ospiti, Enver sta facendo di tutto per metterli a loro agio. Intanto, Nisan fa uno strano sogno su Sarp. Jale, invece, spinge Yeliz a tenere d'occhio Bahar, che dovrebbe evitare di restare sola e di stressarsi eccessivamente; inoltre, la poverina dovrebbe avvisare tutti i suoi parenti, che dovrebbero effettuare gli esami necessari per il trapianto di midollo osseo.

Martedì 22 luglio 2025

Bahar sta condividendo con i piccoli Nisan e Doruk alcuni ricordi del defunto Sarp. Poi, ancora turbata dai suoi pensieri riguardo il presunto tradimento del marito, la donna decide di riprendere i messaggi sul suo telefono e nota che c'è qualcosa che non le torna con le date. Sotto shock, Bahar chiama subito Yeliz per informarla della sua scoperta. Le due si rendono conto che urge trovare questa presunta amante di Sarp.

Mercoledì 23 luglio 2025

I piccoli Nisan e Doruk stanno cercando di ambientarsi nella nuova casa, mentre Bahar accusa un nuovo malore e sviene proprio davanti agli occhi di Hatice. Come se non bastasse, Sirin continua a comportarsi in modo sconsiderato, sempre più infastidita da tutte le attenzioni che i genitori riservano ai loro tre "ospiti". La convivenza diventa sempre più complessa.

Giovedì 24 luglio 2025

Dopo l'ennesimo svenimento di Bahar, Hatice, preoccupata per le sue condizioni di salute, l'accudisce insieme ad Enver. Sirin è gelosissima, tanto che inizia ad insinuare che la sorellastra sta soltanto fingendo di non stare bene per farsi compatire. La madre le darà ascolto? In seguito, in lavanderia, Sema affida a Bahar un incarico molto difficile da portare a termine, per non dire impossibile; allora le sue colleghe l'aiutano a portarlo a termine per tempo in modo tale che sia libera per quando Arif dovrà accompagnarla in ospedale.

Venerdì 25 luglio 2025

Bahar rimane in ospedale fino a tardi per la terapia, mentre Sirin ne approfitta per continuare a metterle Hatice contro. Infatti, la riccia dice alla madre che la donna non è ancora rientrata perché è uscita con un uomo, lasciandole i piccoli Nisan e Doruk a cui badare. Intanto, Arif aspetta che Bahar abbia finito per riaccompagnarla a casa. I due si mettono a parlare di Sarp, e Bahar asserisce che quest'ultimo potrebbe essere ancora vivo; Arif s'infuria, sostenendo che, quindi, Sarp potrebbe averla lasciata per un'altra. Rincasando, la poverina trova la porta chiusa a chiave, perché Hatice non vuole farla rientrare. Bahar è costretta a passare la notte fuori. Il mattino seguente, la protagonista si reca in un negozio di telefonia e scopre che Enver aveva già portato lì il telefono di Sarp.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 15.45.