La forza di una donna, Anticipazioni e Trame Turche: Sirin rivede Sarp e inizia a ricevere delle minacce! Ecco da chi...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per i nuovi episodi de La forza di una donna, la soap turca di Canale 5: Sirin ha rivisto Sarp, ed ora sta ricevendo dei messaggi e delle chiamate minatorie da parte del suocero di quest'ultimo...

Questo è ciò che vedremo molto presto su Canale 5 nei nuovi episodi de La forza di una donna. Le Anticipazioni provenienti dalla Turchia ci rivelano che Sirin rivede Sarp, che non è sarà affatto tenero con lei. Quando Sirin rincasa, prova a raccontare ad Hatice che cosa è accaduto, però la madre non darà credito alle sue parole. Poco dopo, inoltre, la perfida riccia inizia a ricevere delle minacce, ma da parte di chi? Dietro i terribili messaggi e chiamate che Sirin sta ricevendo c'è Suat, il suocero di Sarp... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

La forza di una donna: Sarp sogna Bahar...

Mentre noi vediamo Sirin infastidire ed incutere un po' di timore in tutti i suoi cari, con tutte le sue macchinazioni e follie, i telespettatori turchi sanno bene che presto sarà qualcun altro a terrorizzare lei. Ma procediamo un passo alla volta. Dopo che Piril ha proposto ad "Alp" di tornare a stare in America, è accaduto qualcosa che lo ha turbato a tal punto da spingerlo a rifilare alla seconda moglie una risposta negativa: lui ha sognato Bahar, la quale gli rivelava di essere ancora viva e vegeta. Per questo motivo, Sarp ha preso un'importante decisione, ossia non soltanto sarebbe rimasto ad Istanbul, ma avrebbe persino iniziato ad indagare per capire se avesse avuto un sogno "rivelatore" oppure no...

Sirin incontra Sarp... Ecco che cosa succederà nelle Prossime Puntate de La forza di una donna

Sarp si reca nel vecchio quartiere di Bahar, e qui, anziché imbattersi in quest'ultima, incontra Sirin nei pressi del negozio di telefonia. Neanche a dirlo, la giovane resta di stucco quando lo vede in carne ed ossa al suo cospetto. Allora, l'uomo la porta con la forza nella sua automobile e prima l'accusa di essere la causa della morte di Bahar e dei bambini, poi la interroga affinché gli confessi che fine abbia davvero fatto la sua prima famiglia. Ovviamente, Sirin non gli fornisce alcuna risposta e, sotto shock, torna di corsa a casa. Qui, in stato confusionale, rivela ad Hatice di aver rivisto Sarp, che è vivo e vegeto, e le chiede di avvisare subito Bahar; tuttavia, dato che la figlia è in cura da uno psichiatra e sembra sempre meno lucida, la donna non darà credito alle sue parole...

Sirin minacciata, nelle Nuove Puntate de La forza di una donna

Quando Suat, il padre di Piril, scopre che "Alp" ha incontrato Sirin, va su tutte le furie. Anzitutto, Suat lo ammonisce: si è esposto ad un grande rischio tornando in quel particolare quartiere ed incontrando la cognata, specialmente alla luce degli enormi sforzi che ha fatto in questi quattro anni per tenerlo al sicuro. Dopodiché, il suocero di Sarp pensa bene di minacciare Sirin affinché tenga la bocca chiusa. Suat manda alla perfida riccia delle lettere intimidatorie, fino ad arrivare a farle delle telefonate minatorie per spingerla a mantenere il segreto. Sirin è terrorizzata, conscia di avere a che fare con qualcuno che non sta affatto scherzando, ma, nonostante ciò, sceglierà comunque di servirsi dell'aiuto di Levent per cercare di rintracciare il suo grande amore...

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 17.15.