La forza di una donna, Anticipazioni e Trame Turche: Bahar, gravemente malata, rischia di finire in carcere!

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per i nuovi episodi de La forza di una donna, la soap turca di Canale 5: Bahar, che ha appena scoperto di avere una grave malattia, finisce nel mirino di Bersan, che tenterà d'incastrarla...

Questo è ciò che vedremo molto presto su Canale 5 nei nuovi episodi de La forza di una donna. Le Anticipazioni provenienti dalla Turchia ci rivelano che Bahar, che ha da poco scoperto di essere affetta da una grave malattia, l'anemia aplastica, rischierà seriamente di finire dietro le sbarre. Infatti, Bersan, pensando che la poverina possa rappresentare un ostacolo tra lei ed Arif, tenterà d'incastrarla per sbarazzarsene definitivamente: le nasconderà della droga in casa e poi allerterà le autorità... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

La forza di una donna: Bahar scopre di essere malata...

Mentre noi vediamo Bahar sempre più fiacca e Bersan sempre più ossessionata dall'idea di riconquistare fiducia e cuore di Arif, i telespettatori turchi sanno bene che la nostra protagonista sta per vivere dei momenti a dir poco difficili - tanto per cambiare -, sia a causa delle sue condizioni di salute che dell'ex di del giovane. Procediamo con ordine. Dopo che le è uscito un po' di sangue dal naso, Bahar accetta di sottoporsi a dalle analisi più approfondite, e così viene a sapere che è affetta da una grave malattia, ossia l'anemia aplastica, una condizione ematologica in cui il corpo non riesce a produrre cellule del sangue in numero sufficiente.

Bahar nel mirino di Bersan... Ecco che cosa succederà nelle Prossime Puntate de La forza di una donna

Bahar ha appena scoperto che potrebbe avere bisogno di un trapianto del midollo osseo, ma si rifiuta di prendere anche soltanto in considerazione questa idea. Tuttavia, mentre i suoi sintomi non fanno che peggiorare, Bersan inizia a sospettare che tra lei ed Arif ci sia del tenero: la gelosia la divora. Infatti, in passato la ragazza lasciò il figlio di Yusuf per sposare Ekrem, un amico di Arif molto più ricco di lui. Ora che Ekrem l'ha tradita, Bersan è tornata nel quartiere per provare a riavvicinarsi ad Arif. Secondo lei, però, tra di loro c'è un ostacolo, ossia Bahar. Per questo motivo, Bersan sta escogitando un piano per sbarazzarsi della rivale in amore...

Bahar rischia la prigione, nelle Nuove Puntate de La forza di una donna

Bersan va a bussare alla porta di Bahar con la scusa di volerle portare qualcosa da mangiare. Quando la padrona di casa si distrae, l'altra ne approfitta per nascondere nel suo portagioie un pacchetto di droga. Il suo piano prevede di allertare le autorità in modo tale che, quando perquisirà l'abitazione, possa trovare una prova schiacciante per arrestarla. Bersan, però, ne parla con Ceyda, la quale, sorprendentemente, non resterà in silenzio in attesa che Bahar venga ingiustamente ammanettata e sbattuta dietro le sbarre. La protagonista viene prontamente allertata, ma gli agenti di polizia non troveranno niente perché il sacchetto contenente la sostanza stupefacente è finito nelle mani del piccolo Doruk. Bahar, su richiesta di Ceyda, sceglie di non rivelare ad Arif il nome della persona che ha tentato di farla finire in carcere. In questo modo, tuttavia, la colpa della segnalazione ricadrà su qualcuno che non c'entra proprio nulla...

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14.35.