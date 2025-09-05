La forza di una donna, Anticipazioni e Trame Turche: Ecco che cos'è successo a Sarp il giorno dell'incidente!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per i nuovi episodi de La forza di una donna, la soap turca di Canale 5: il giorno dell'incidente, Sarp fu soccorso proprio da Piril... e poi commise un omicidio!

Questo è ciò che vedremo molto presto su Canale 5 nei nuovi episodi de La forza di una donna. Le Anticipazioni provenienti dalla Turchia ci rivelano che stiamo per scoprire che cosa è accaduto il giorno dell'incidente di Sarp. Quest'ultimo fu soccorso da Piril, e poi, per difendere quest'ultima, commise un omicidio: sparò a Mert, l'ex fidanzato di Piril nonché figlio di un pericolosissimo criminale... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

La forza di una donna: Doruk incontra Sarp...

Mentre noi continuiamo a domandarci per quale motivo Sarp abbia dovuto assumere una falsa identità, i telespettatori turchi hanno già la risposta al quesito. Procediamo un passo alla volta. Al parcheggio dell'ospedale, il piccolo Doruk ha rivisto e riconosciuto suo padre; infatti, benché non lo abbia mai conosciuto di persona, il bambino è cresciuto vedendo le sue fotografie. D'altro parte, però, Sarp non ha mai visto Doruk neanche in foto, quindi non può riconoscerlo. Inoltre, al contempo Piril gli sta telefonando per chiedergli di rincasare quanto prima. Infatti, è appena accaduto qualcosa di terribile...

Il giorno dell'incidente di Sarp... Ecco che cosa succederà nelle Prossime Puntate de La forza di una donna

Julide è morta annegata in piscina, ma Suat ordina a Piril di non rivelare a Sarp la verità. Allora, benché si senta in colpa a dovergli rifilare l'ennesima bugia, la donna racconta al marito una frottola: sua madre, dopo aver cercato di uccidere i loro figlioletti, i piccoli Umer e Ali, è fuggita. Questo drammatico evento, d'altra parte, spinge Piril a ripercorrere con la memoria il giorno in cui incontrò Sarp. Fu proprio lei a salvarlo quando lui, mentre viaggiava sul traghetto, cadde in acqua. A quel punto, sopraggiunse Mert, il gelosissimo e spietato ex fidanzato dalla mora. Convinto che Piril lo stesse tradendo con Sarp, Mert perse le staffe e si scagliò contro di lei; il marito di Bahar, per difenderla, gli sparò accidentalmente. Il problema è che la vittima era il figlio di un noto boss...

Sarp nel mirino di un criminale, nelle Nuove Puntate de La forza di una donna

Svelato l'arcano: Sarp ha assunto l'identità di Alp perché, commettendo l'omicidio di Mert, è finito nel mirino di una persona con la quale c'è ben poco da scherzare. Ma se è chiaro per quale motivo lui debba vivere sotto copertura, non è ancora chiaro per quale ragione sia convinto che Bahar ed i piccoli Nisan e Doruk siano passati a miglior vita. Chi ci sarà dietro questa ignobile messinscena? Il criminale in questione, Suat, Piril? Dovremmo aspettare ancora un altro un po' di tempo prima di scoprire quale sia la risposta a questa domanda, che, possiamo già anticiparlo, ci lascerà di stucco... o forse no.

