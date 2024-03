Anticipazioni TV

Oggi, sabato 23 marzo 2024, va in onda il secondo appuntamento con L'Eredità -Viva la Rai condotto Marco Liorni.

È "Viva la Rai" il secondo dei due appuntamenti speciali de "L’Eredità", il game show condotto da Marco Liorni e prodotto in collaborazione con Banijay Italia, in onda sabato 23 marzo alle 21.30 su Rai 1.

L’Eredità - Viva la Rai, la seconda puntata stasera su Rai 1: le anticipazioni

La serata è l’occasione per celebrare i 70 anni della tv di stato, i suoi protagonisti e ripercorrere le tappe salienti di un percorso che ha fatto la storia del costume e dello spettacolo italiano. Concorrenti d’eccezione: Giacomo Giorgio, Elisa Isoardi, Giancarlo Magalli, Gigi Marzullo, Paola Perego, Ciro Priello, Fabio Balsamo e Max Tortora, che giocheranno e lotteranno per conquistare il montepremi finale. Per tutti l’obiettivo è quello di vincere la sfida finale della "Ghigliottina" per fornire aiuto a chi ne ha davvero necessità. L’eventuale vincita sarà, infatti, interamente devoluta in beneficenza ai Salesiani per il Sociale. I protagonisti della scossa sono Raul Bova, Giancarlo Magalli e Gigi Marzullo, e non mancheranno le sorprese e i colpi di scena, tra i quali la performance canora di Bianca Guaccero.



Infine, ospite d’eccezione della serata, Topo Gigio in una sorprendente versione animata.

Il secondo appuntamento de L'Eredità - Viva la Rai ci aspetta stasera, a partire dalle 21.30 su Rai1