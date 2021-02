L'Amore Strappato: la Trama della seconda puntata della Fiction con Sabrina Ferilli

Anticipazioni TV

Secondo appuntamento in Replica con la fiction di Canale 5 con Sabrina Ferilli ed Enzo De Caro.

Questa sera, mercoledì 17 febbraio 2021, secondo appuntamento in Replica con L'Amore Strappato, la Fiction di Canale 5 con Sabrina Ferilli ed Enzo De Caro. La serie è ispirata a una storia vera - un errore giudiziario che finisce per distruggere un'intera famiglia - ed è diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Nel cast, oltre alla Ferilli e De Caro, anche Primo Reggiani, Marco Falaguasta e Valentina Carnellutti.

L’amore strappato: Dove eravamo rimasti

Mentre Rosa e Rocco trascorrono sereni le proprie giornate, le forze dell’ordine irrompono nella loro quotidianità portando via la figlia Arianna. I due ignorano che qualcuno abbia denunciato Rocco per abusi sulla piccola. Mentre l’uomo, travolto da una menzogna, si troverà a difendere la propria innocenza, Rosa incalzata dalla giustizia dovrà decidere se schierarsi a favore o contro il compagno. La scelta è difficile, nel primo caso dovrà rassegnarsi a restare lontana dalla bambina, mentre nel secondo potrà lottare per riaverla con sé. Nel frattempo Rocco dovrà fare i conti con la durezza del carcere e Arianna con quella della casa famiglia, dove si sente abbandonata e smarrita. Rosa allora, si rende conto di dover prendere in mano la situazione, pronta a difendere l’innocenza del marito assume l’avvocato Smiraglia, che aiutato dall'assistente Mariani, affronterà il caso.

Le Anticipazioni della seconda puntata de L’amore strappato in onda stasera su Canale 5

Il lungo Calvario di Rosa e Rocco è appena iniziato. La piccola Arianna (Elena Minichiello) è stata strappata alla sua famiglia e ora, nell'istituto in cui è stata portata, è triste e angosciata. Vorrebbe tornare a casa e non capisce perché è stata allontanata dalla sua mamma e dal suo papà ma soprattutto non sopporta le domande insinuanti della psicologa, che finiscono per mandarla ancora di più in confusione. Rosa non demorde; vuole a tutti i costi scagionare suo marito e riprendersi la sua bambina che, per altro, non vede dal giorno in cui è stata data in custodia alla casa famiglia. Ad aggravare il tutto, c'è il fatto che non sa dove Arianna sia stata portata. La piccola è comunque destinata a essere data in adozione; sta infatti per conoscere chi ha deciso di prenderla con sé. Sarà quindi una corsa contro il tempo mentre Rocco cerca di sopportare la dura vita in carcere.

L'Amore Strappato ci aspetta stasera alle 21.24 su Canale5.