L'amica geniale 4, stasera su Rai 1 la quarta puntata: Elena torna nel rione ed è guerra con i Solara

Questa sera, in prima serata su Rai 1, prosegue L'amica Geniale, con Alba Rohrwacher, Irene Maiorino e Fabrizio Gifuni. Ecco le anticipazioni della quarta puntata.

Questa sera, in prima serata su Rai 1, va in onda la quarta puntata dell'ultima stagione de L'amica geniale, la fortunata serie tv tratta dai libri di Elena Ferrante. Siamo arrivati alla quarta ed ultima stagione, che si intitola, come l'ultimo romanzo del ciclo narrativo, L’amica geniale - Storia della bambina perduta. Tornano dunque sui nostri schermi Lila, Lenù, il viscido Nino Sarratore, i Solara, il rione e Napoli. Sono cambiati invece gli attori che interpretano i personaggi della storia, e accanto alle protagoniste Alba Rohrwacher e Irene Maiorino, troviamo Fabrizio Gifuni, Edoardo Pesce e Pio Stellaccio, per fare soltanto alcuni nomi. A scrivere la sceneggiatura sono stati Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo, mentre la regia di tutti e 10 gli episodi è di Laura Bispuri.

L'amica geniale: anticipazioni della quarta puntata

La quarta puntata de L'amica geniale si divide in due episodi: Il ritorno e L’indagine

Il ritorno

Antonio, che non ha mai smesso di provare qualcosa per Elena, le racconta che Nino l'ha tradita più volte. La donna decide di spedire al suo editore il suo vecchio dattiloscritto che racconta la storia del rione. Nino torna da Elena, ma lei lo respinge perché ormai non lo ama più e si trasferisce nel rione. Dopo il matrimonio di Elisa, Lenù scopre che il suo nuovo romanzo sta avendo successo: peccato che i Solara siano arrabbiatissimi perché, scrivendo di loro, Elena ha infangato il loro nome.

L'indagine

Dal momento che Elena è impegnata con la promozione del nuovo libro, a occuparsi delle sue figlie è Lila. Lenù viene querelata da Carmen per diffamazione e dopo la morte di Alfonso la situazione precipita. Lila e Lenù, determinate a vincere la battaglia contro i Solara, scrivono un articolo che denuncia le loro malefatte. Purtroppo non riescono a farli finire in prigione. Come se non bastasse, Lila scopre con grande dispiacere che Gennaro ha iniziato a bucarsi.

Non perdete l'appuntamento di stasera con la quarta puntata de L'amica geniale - Storia della bambina perduta, che è una produzione Fandango, The Apartment, Fremantle Italy, Wildside e Mowe in collaborazione con Rai Fiction e HBO Entertainment