Kostas: stasera su Rai 1 la terza puntata della serie con Stefano Fresi

Anticipazioni TV

Tra giudizi critici misti, ma l'interesse costante del pubblico, va in onda stasera la terza puntata di Kostas, la serie tratta dai romanzi di Petros Markaris, con Stefano Fresi. Ecco la trama di questa serata.

Va in onda stasera 26 settembre alle 21.30 su Rai 1 la terza puntata di Kostas, una serie che continua a incontrare il gradimento del pubblico, nonostante le critiche miste. La scorsa settimana gli ascolti hanno ancora premiato il commissario greco, con oltre 3 milioni di spettatori, un leggerissimo calo, compensato però da tutti quelli che hanno scelto di fare binge watching per la serie con Stefano Fresi, immerso negli intrighi ateniesi creati dalla penna dello scrittore greco Petros Markaris, visto che tutti gli episodi sono già disponibili su RaiPlay. La serie è tratta da tre romanzi, "Ultime della notte", "Difesa a zona" e "Si è suicidato il Che". Vediamo dunque cosa ci aspetta in questa terza puntata.

Kostas: la trama della terza puntata

Kostas è tornato operativo e l’infarto che lo ha colpito è ormai un ricordo... se non fosse per Adriana che, lasciato un lavoro appena intrapreso per accudirlo al meglio, continua a ricordargli che per la sua salute deve lavorare di meno. Durante i giorni del ricovero in ospedale del padre, Caterina ha conosciuto Fanis – il dottore a cui il commissario deve la vita –, e la cosa a Kostas non piace troppo. Tanto meno a Panos, il fidanzato che Caterina lascia. La risoluzione del caso Koustas si rivela complessa e lo scontro di Charitos con i poteri forti rischia di incrinare il suo rapporto con Ghikas. Inoltre, nemmeno il tempo di ripristinare un normale equilibrio, che si presenta un nuovo terribile enigma: il suicidio in diretta televisiva del noto imprenditore Iason Favieros.

Dalle note di regia di Milena Cocozza

Impostare e dirigere questa serie mi ha messo di fronte a sfide importanti. Portare sullo schermo un personaggio così amato e definito nel tempo e nella grande scrittura di un autore come Petros Markaris è un’impresa di non poco conto. Per prima cosa Kostas Charitos è un uomo difficile che racconta i tempi in cui vive attraverso uno sguardo personalissimo, controverso, lucido e disincantato. I romanzi sono pieni di materia e utilizzano il giallo per raccontare i tempi correnti, intrisi come sono di una spietata analisi sociopolitica e conditi con un’ironia pungente e sofisticata. Il primo compito è stato quindi quello di individuare qualcuno che potesse incarnare questo burbero e anacronistico Commissario, duro a volte nei modi, sarcastico, poco moderno nell’attitudine e al tempo stesso profondamente umano, cercando di restituirlo al pubblico che lo conosceva, senza tradirne il carattere profondo, e creando qualcosa di accattivante per chi invece non ne ha mai letto. Stefano Fresi, grazie all’intuizione di Carlo Degli Esposti, ha affrontato assieme a me questa impresa. Abbiamo provato a dare corpo e carne al nostro Commissario, lavorando su corde nuove per lui e unendole a quelle che sono le caratteristiche dell’attore ed essere umano Stefano Fresi, che ha dalla sua una simpatia innata e istintiva e una profonda capacità di empatizzare. Il secondo grande ostacolo è stato quello di adattare i romanzi e renderli interessanti per il pubblico italiano. La serie è interamente ambientata e girata ad Atene, in un patto primigenio di sospensione dell’incredulità, per cui gli attori italiani interpretano e si muovono in un terreno linguistico differente da quello di appartenenza. Per far questo, ho cercato di legarmi il più possibile al territorio, restituendo le piccole caratteristiche che ho imparato a conoscere, le abitudini quotidiane, il modo di vivere la città, provando però a normalizzarle, a non renderle un vezzo esotico, evitando quindi sottolineature che tendono ad allontanare.