Intervista a Jacopo Cullin: il Lello Esposito de Le Indagini di Lolita Lobosco si racconta dagli esordi alla Fiction di Rai1

Jacopo Cullin è Lello Esposito ne Le Indagini di Lolita Lobosco. L'attore sardo si racconta dai suoi primi personaggi, portati in scena in Sardegna, alla terza stagione della Fiction, passando per il suo esordio cinematografico con il film L'Arbitro. Ecco quello che ha ci rivelato in questa nostra intervista.

Abbiamo incontrato, con grande felicità, Jacopo Cullin, tra i protagonisti de Le Indagini di Lolita Lobosco, la Fiction con Luisa Ranieri in onda su Rai1 e arrivata alla sua terza stagione.

Nella serie, Cullin interpreta Lello, al secolo Raffaele Esposito, tra i più fidati collaboratori del vicequestore Lobosco, diventato stagione dopo stagione sempre più fondamentale per risolvere i casi di Lolita. Il personaggio di Lello non è cresciuto solo professionalmente ma è pure riuscito a sganciarsi dall’essere un “mammone”, ha sposato la sua amata Caterina e ora, nella terza stagione, diventerà padre di due gemelli. Unica pecca, divertentissima, è che non è ancora riuscito a fare un caffè che non sia una vera “schifezza”!

Come dicevamo all’inizio abbiamo incontrato Jacopo Cullin con grande felicità. Si perché chi scrive ammette di seguire l’artista da diversi anni, da quando ancora faceva ridere – e lo fa ancora – il pubblico dell’isola che hanno in comune, interpretando i suoi personaggi ormai iconici per il teatro sardo, le cui battute fanno ormai parte del lessico famigliare dei suoi conterranei ("Ohhhh Roberto!", in primis).

Ma Cullin non si è fermato alla comicità sui palchi della Sardegna ma ha scommesso su se stesso e sul suo grande talento, continuando a studiare fuori dall’isola e ottenendo i suoi primi grandi risultati oltre mare. Ecco alcuni dei suoi successi:

Nel 2008 partecipa al Film TV Le Ali, andato in onda su Rai1 mentre nel 2009 è su Canale5 con il Film TV Al di là del Lago. Nel 2010 è co-protagonista della serie TV tratta dal Film prima nominato, Al di là del Lago. Nel 2011 è ancora un co-protagonista ma stavolta nella mini serie Angeli e Diamanti. In questi anni e successivamente, Cullin continua a lavorare anche come regista. È del 2012 il suo cortometraggio Il Buio. Nel 2013 è protagonista del Film L’arbitro, che viene presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, nella sezione Giornate degli autori. Nel 2014 è tra i protagonisti del film Crushed Lives – Il sesso dopo i figli e nel 2016 il regista Gianfranco Cabiddu lo sceglie per il suo film, La Stoffa dei sogni. Nel 2019 è protagonista de L’uomo che comprò la Luna, presentato al Festival del Cinema di Roma. Nel 2021 approda nella serie Le Indagini di Lolita Lobosco, con il suo Lello mentre nel 2022 è nel film Esterno Notte di Marco Bellocchio. Nel 2023 viene scelto per il ruolo del brigadiere Ciappa nel film Tv Napoli Milionaria!.

Ma dopo questa presentazione lasciamo che sia lui a raccontarsi in questa nostra intervista.

Jacopo Cullin: ecco chi è il Lello di Lolita Lobosco

Jacopo Cullin: gli inizi e i primi personaggi

Raccontaci come sei diventato attore, anzi come hai deciso di diventarlo.

In realtà non ho deciso di diventare attore. Mi piaceva studiare recitazione e provare a trasmettere delle emozioni. Mi sono poi ancora più appassionato a questo perché ho capito di essere capace e quando capisci che qualcosa per cui stai studiando ti riesce bene, è come se trovassi il tuo posto nel mondo. Tutto questo è capitato quando ho seguito i primi seminari di recitazione, a sedici anni a scuola, e mi sono reso conto che i miei compagni di corso mi facevano i complimenti e mi guardavano con occhi e con uno sguardo che forse ancora non mi meritavo, perché stavo studiando insieme a loro. Ricordo una ragazzina, più piccola di me, che disse che il suo obiettivo era quello di diventare brava come me e io le rispondevo che stavamo solo iniziando e che forse era il caso di porsi un traguardo più grande, più alto. Lei però ne era convinta; vedeva qualcosa che io al momento non vedevo.

Il maestro di recitazione era d’accordo che ci fosse qualcosa ma che dovessi fare ancora un percorso, ovviamente. Però sentire l’entusiasmo dei miei compagni mi ha spinto a leggere i testi teatrali, come quelli di Shakespeare e di Čechov. Ho continuato a studiare, a seguire seminari in inverno e a fare l’animatore in estate, dove mettevo in pratica quello che studiavo in estate. È stato un bel connubio, che mi ha portato a rompere quella timidezza che io avevo e che abbiamo spesso noi sardi, per via di un senso di inferiorità per l’insularità, che ci fa sembrare più bello tutto quello che c’è fuori dalla Sardegna. Per fortuna ho successivamente fatto un viaggio molto lungo e ampio, che mi ha portato a vedere tanto; poi sono tornato a vivere sull’isola, una scelta voluta.

Abbiamo domandato a Cullin quale fosse il personaggio a cui è più legato, tra quelli portati in scena nei teatri sardi e con cui ha partecipato anche a diverse edizioni dello show della compagnia Lapola, gruppo di cominci e cabarettisti sardi, con cui l’attore ha cominciato a lavorare nel 2004. Tra questi ci sono Signor Angioletto, il Signor Tonino, Salvatore Pilloni. Tutti personaggi che rappresentano un modo di vivere tipicamente sardo ma che ben si trovano e vengono accolti anche fuori dalla Sardegna, come è stato dimostrato con il suo tour teatrale È inutile a dire, presentato sia a Roma che a Milano, con grandi applausi. Ecco cosa ci ha risposto.

Sono legato a tutti in realtà. Sicuramente devo tanto al Signor Tonino, che mi ha permesso di guadagnare i miei primi soldi, che ho poi reinvestito per studiare e per seguire i corsi a Roma. È il più diretto e il più veloce, non è mai volgare, piace ai bambini ed è di una comicità che mi piace tanto. Però forse quello a cui sono più legato è il Signor Angioletto, soprattutto adesso che mio nonno non c’è più. È un personaggio che è iniziato con l’imitazione di mio nonno e poi si è trasformato. Tante delle cose che ho detto sono sue, non ho dovuto inventare nulla. Scrivevo quello che lui diceva e poi lo riproponevo sul palco.

Jacopo Cullin: dalla TV al Cinema con L’Arbitro e L’uomo che comprò la Luna

Che valore hanno per te i film L’Arbitro e L’uomo che comprò la Luna? Cosa rappresentano nella tua carriera?

L’Arbitro è stato il mio primo film per il cinema e arrivava in momento in cui mi ero trasferito a Roma per studiare recitazione e avevo lasciato i miei personaggi ma anche tutto ciò che era legato alla comicità, perché non volevo rimanere ancorato a tutto questo, insomma non volevo che la gente mi vedesse solo come il Signor Tonino. Dopo anni di studio però non arrivavano quelle opportunità che mi aspettavo e stavo per mollare e tornare in Sardegna. Proprio allora è arrivata questa chance incredibile con Paolo Zucca, che mi voleva solo per un piccolo ruolo, quello di personaggio della squadra dell’Atletico Pabarile. Io però, forse per via di questa fame che avevo e per la passione che non si era mai realmente spenta in me, gli ho chiesto di farmi il provino per il protagonista. Zucca non era molto sicuro di questo ma poi l’ho convinto anzi è letteralmente impazzito e ha chiamato il produttore per cambiare i piani iniziali – che prevedevano un grande nome della recitazione – e per dirgli di aver trovato il protagonista così come lui l’aveva immaginato. Il produttore Amedeo Pagani gli ha detto di sì e per me è stata una ripartenza ma anche un inizio di una carriera cinematografica e vedermi enorme sul maxischermo è stata un’emozione che pensavo non avrei mai provato.

Con Paolo Zucca ci siamo così trovati bene che quando stavamo presentando in giro per il mondo L’Arbitro, già mi parlava di avere in mente il progetto de L’uomo che comprò la Luna e che io ero il protagonista perfetto. Sapevo già da anni quindi che avrei lavorato per questo film ma anche là gli ho chiesto comunque di farmi il provino perché volevo andare sul set con un regista che fosse al 100% certo dell’attore che aveva davanti.

Le indagini di Lolita Lobosco: Jacopo Cullin ci racconta il suo Lello e la sua esperienza nella Fiction di Rai1

Cosa ci dobbiamo aspettare da Lello in questa terza stagione?

La paternità immagino che trasformi qualunque uomo e gli sceneggiatori hanno scritto qualcosa di molto intenso per Lello in questa terza stagione, qualcosa che non si era ancora visto nelle due stagioni precedenti. Il personaggio rimarrà buffo, divertente, con qualche guizzo, ogni tanto, che lo porterà a risolvere il caso e no, neanche in queste nuove puntate imparerà a fare il caffè. Proprio la paternità porterà il trio – Lello, la mamma e Caterina – ad avvicinarsi e ci sarà un momento drammatico, forse inaspettato per un personaggio che ha sempre fatto ridere e che invece si troverà a soffrire. Lo si vedrà fragile e lo spettatore molto probabilmente empatizzerà con questa sofferenza inattesa ma anche con la scoperta dell’umanità di Lello, così come ho fatto io mentre leggevo il copione.

Cosa significa per te la Fiction Le Indagini di Lolita Lobosco?

Per me Lolita Lobosco è una grande opportunità per cui sarò sempre grato ai produttori, al regista per avermi scelto e anche a Luisa Ranieri per essere stata felice di questa scelta. È una chance enorme di poter interpretare un personaggio nelle mie corde, divertente, buffo e positivo, e poter far ridere un pubblico sempre più ampio.

Non sempre è possibile avere dei personaggi che capisci essere adatti a te, con Lello è successo così e penso di aver fatto un buon lavoro con lui; credo di aver dato il massimo come cerco di fare sempre in tutte le cose che la vita mi offre. Ho un grande senso di gratitudine per questa opportunità e Lolita Lobosco sarà sempre un tassello importantissimo della mia carriera.

Raccontaci del tuo rapporto con i tuoi colleghi del cast di Lolita Lobosco, che ti sono venuti a trovare a teatro a Roma per il tuo spettacolo È inutile a dire, e con i baresi.

È stato bellissimo vedere i miei colleghi a teatro. È stata una manifestazione di stima e di affetto; sicuramente di affetto perché sul set si è creato un bellissimo rapporto di amicizia e non è così usuale. Ero felicissimo e un po’ teso che fossero in teatro per il mio spettacolo, anche perché stavo facendo fondamentalmente "outing" nel resto d’Italia, raccontando i personaggi che faccio da vent’anni.

Lo spettacolo è poi stato molto apprezzato sia a Roma che a Milano. C’è stata una partecipazione pazzesca, il pubblico era felicissimo, c’erano tanti sardi a Milano soprattutto ma c’erano anche spettatori non sardi che mi hanno aspettato sino alla fine per complimentarsi. È stato bellissimo e anche per questo ci sarà un altro tour nazionale, passeremo da Torino, Firenze e poi Bari.

Bari è stata una scelta e l’ho fatta perché ci sono ormai tanto legato sia per il personaggio che ho interpretato, barese e apprezzato dai baresi tanto che in molti erano convinti che fossi proprio del posto. È stato molto bello tutto questo perché vuol dire che almeno una parte del tuo lavoro l’hai fatta bene e che sei riuscito a rispettare una cultura e un popolo. Questo rispetto i baresi lo hanno visto, si sono resi conto del mio desiderio di farli ridere e mi hanno accolto con un affetto incredibile e lo dimostravano offrendomi da bere in giro, chiedendomi foto, chiacchierando con me. In questo li ho visti tanto simili ai sardi e mi sono sentito a casa e io non vedo l’ora di portare lo spettacolo là.

Cosa avresti fatto se non fossi diventato attore?

Il regista, che comunque faccio già e continuerò a farlo. Mi piace moltissimo stare dietro la macchina da presa, avendo anche l’esperienza d’attore. Credo di sapere dirigere bene gli attori e di metterli a loro agio perché so come ci si sente a stare davanti alla telecamera.

Foto in copertina di Sara Montalbano