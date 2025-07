The Family: Ecco che cosa ne pensiamo del Finale di questa Soap Turca

Anticipazioni TV

The Family è finito, lasciandoci un sorriso commosso stampato sul viso. Ecco qual è il nostro pensiero in merito al lieto fine di questa soap opera turca.

Che cosa è accaduto nell'ultima puntata di The Family? Dopo aver temuto che non ce l'avesse fatta, alla fine scopriamo che Devin è sopravvissuta al parto, ma non solo: ora vive felice e contenta insieme ad Aslan, il loro figlioletto, il piccolo Cihan, ed il resto della famiglia, finalmente riunita e soprattutto in pace... Ecco che cosa ne pensiamo del finale di questa soap opera turca.

The Family: Ci sarà un nuova stagione?

The Family è finito, ed i fedelissimi già sentono la mancanza di Aslan, Devin e di tutti gli altri personaggi di questa appassionante soap opera turca ispirata alla celebre serie tv americana I Soprano. Se la domanda è se ci sarà una terza stagione di The Family, la risposta, purtroppo, è no: quella che è andata in onda sabato 5 luglio 2025 era davvero la sua ultima puntata. Quindi, non ci resta che lasciare spazio alla fantasia, ed immaginare che ormai i nostri amati protagonisti abbiano raggiunto la loro "pace dei sensi": sono felici nel loro ristorante, con la loro famiglia riunita, con il figlioletto, il piccolo Cihan, e lo saranno per sempre...

Finale The Family: Un viaggio nel tempo e nello spazio

L'episodio finale di The Family viaggia su un doppio binario, nello spazio e nel tempo: si alternano scene ambientate ad Istanbul nel 2024 e scene ambientante ad Urla nel 2029. Nel primo caso ritroviamo Devin che entra in travaglio e si appresta a vivere un parto molto rischioso, tanto per lei quanto per il bambino che porta in grembo: potrebbero morire entrambi. Nel secondo caso, invece, ritroviamo Aslan insieme al piccolo Cihan, il figlioletto di 5 anni. Ma dov'è Devin? Quest'ultima viene soltanto evocata, il che lascia intendere che mentre Cihan junior si è salvato, Devin, invece, non ce l'ha fatta...

The Family: Il lieto fine in cui speravamo e che c'infonde speranza

Negli ultimi minuti dell'ultima puntata di The Family vediamo Aslan nella sala del suo ristorante - che come sognava Devin si chiama proprio "The Family" - insieme al piccolo Cihan e al resto della famiglia, a dir poco allargata: anche Yagmur e Bedri, Turgut ed Asuman, Ekrem ed Elif hanno messo al mondo dei bambini. Sono tutti lì per festeggiare un compleanno molto importante, quello di Devin, che arriva raggiante come non mai, pronta a spegnere le candeline sulla torta. Dunque, la giovane è sopravvissuta al parto, e da cinque anni si sta godendo la maternità tanto agognata, ma soprattutto la vita che ha sempre desiderato, insieme ai suoi cari e lontana dai guai. Aslan e Devin ne hanno passate davvero tante, troppe, sia perché lui apparteneva alla malavita, sia perché in fin dei conti questa è la vita: bisogna navigare a vista ed augurarsi che, dopo l'ennesima tempesta, si avvisterà la terra ferma. Incredibilmente, un nubifragio dietro l'altro, questa coppia è riuscita finalmente a trovare la sua isola del tesoro. Così, la storia di Aslan e Devin c'insegna che, se lo si vuole realmente, anche quando tutto sembra perduto, una seconda possibilità, la possibilità di farcela, non viene mai negata a nessuno. Questa storia ci è piaciuta perché infonde tanta speranza, e chi non ha bisogno di credere nel lieto fine?