Innocence fuori dal palinsesto di Canale5: ecco dove vedere la dizi dal 13 settembre 2025

Anticipazioni TV

Grandi cambiamenti nel weekend di Canale5. Innocence non ci farà più compagnia né di sabato né di domenica ma le sue puntate continueranno a essere trasmesse. Scopriamo dove e cosa succederà a Ela da sabato 13 settembre 2025

Grandi novità in questa settimana di inizio settembre. Le soap opera turche di Canale5 hanno cambiato l’orario della loro messa in onda mentre per Innocence c’è un nuovo inaspettato futuro. La dizi che ci ha fatto compagnia nei weekend estivi, non sarà più trasmessa né di sabato né di domenica e la storia di Ela, Irem e Ilgaz continuerà da un’altra parte. Scopriamo nel dettaglio cosa sta succedendo.

Stop a Innocence nel weekend di Canale5

Con settembre ormai avviato è tempo di grandi ritorni. Da questo sabato - 13 settembre 2025 - Silvia Toffanin tornerà nel palinsesto di Canale5 con il suo Verissimo, prendendo il posto di Innocence, che abbiamo seguito nei weekend dallo scorso luglio 2025. La dizi turca era arrivata a estate già iniziata ma non totalmente avviata, per arricchire la programmazione del fine settimana e sino alla scorsa settimana ci ha fatto compagnia con la vicenda travagliata e drammatica di Ela e Irem, arrivata a un grande punto di svolta. Innocence non sarà più trasmessa né di sabato né di domenica ma continuerà a farci compagnia su Mediaset Infinity.

Innocence continua su Mediaset Infinity

Le vicende drammatiche e controverse che vedono protagonista la giovane Ela Yüksel si interromperanno ma solo in chiaro. Sì perché da oggi, sabato 13 settembre 2025, le puntate inedite della dizi turca invece che andare in onda su Canale5 – nel tardo pomeriggio – saranno caricate sulla piattaforma Mediaset Infinity. Potremo continuare a scoprire là cosa succederà alla giovane studentessa universitaria che nella puntata del 6 settembre 2025 ha sfidato la famiglia Ilgaz dopo aver recuperato la memoria sulla sua gravidanza.

Ogni sabato sarà disponibile, in Streaming, un nuovo episodio di Innocence, che si sta avviando alla sua conclusione. Manca poco al gran finale della dizi, che ci lascerà completamente senza fiato, ve lo assicuriamo.

Innocence: ecco la trama della puntata del 13 settembre 2025

Come abbiamo detto prima, dal 13 settembre 2025 Innocence andrà in onda solo su Mediaset Infinity. I nuovi episodi della dizi saranno disponibili dalla mezzanotte di ogni sabato.

Oggi vedremo Ela sempre più in difficoltà. Dopo averla lasciata, nella puntata del 7 settembre 2025, alle prese con le malelingue che circolano tra i suoi amici dell’università, la vedremo pregare Umut di riportarla a casa. Appena varcata la soglia, Ela scoprirà che Bahar – stanca di essere additata come la sola responsabile di quanto successo alla famiglia – ha cacciato di casa Timur. Ela deciderà di lasciare gli studi, travolta dalla terribile situazione che tutti stanno vivendo per il suo folle amore per Ilker. Intanto Irem – che ha ormai divorziato dall’Ilgaz – sentirà una conversazione tra due donne nel suo solito salone di bellezza. La ragazza le sentirà affermare, con certezza, che Ela e Ilker torneranno insieme. In preda a una vera e propria crisi di nervi, la giovane se ne andrà e finirà sui social a causa della sua reazione violenta e fuori controllo. Banu invece cercherà di fare il lavaggio del cervello a Timur; la segretaria cercherà di spingere il suo amante a denunciare Irem e a intentare una causa di risarcimento contro di lei.

Innocence va in onda su Mediaset Infinity.