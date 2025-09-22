Innocence: ecco cosa sta succedendo nella dizi in onda su Mediaset Infinity

Anticipazioni TV

State seguendo Innocence su Mediaset Infinity? Scopriamo insieme cosa sta succedendo nella dizi che ci ha fatto compagnia su Canale5 per tutta l'estate.

Innocence non è più nei palinsesti di Canale5 e non ci fa più compagnia, come successo per tutta l’estate, il sabato e la domenica nel tardo pomeriggio. La dizi, dai temi molto scottanti, continua però su Mediaset Infinity dove – ogni sabato – vengono pubblicati tre nuovi episodi. La storia si sta facendo sempre più complicata e drammatica per Ela e Bahar, una mamma coraggio pronta a tutto pur di proteggere sua figlia. Ma cosa sta succedendo e a che punto siamo arrivati? Scopriamolo insieme.

Innocence: ecco cosa sta succedendo nelle puntate in onda su Mediaset Infinity

Due madri e un padre in difesa dei loro figli

Innocence è fuori dal palinsesto di Canale5 dal 13 settembre 2025 ma Mediaset ha deciso di mantenere viva l’attenzione sulla dizi mandando in onda tre nuovi episodi ogni sabato. La storia di Ela e Bahar ha appassionato il pubblico ma ha anche fatto storcere il naso a molti, punzecchiando tutti nel profondo con delle trame molto drammatiche e decisamente pesanti come un macigno. Si parla di violenza sulle donne, di manipolazione psicologica, di umiliazioni e prevaricazione dell’uomo sulla donna – vedi l’atteggiamento di Timur nei confronti di Bahar – ma anche di ricchi contro poveri. E poi si parla d’amore, di quello che i genitori provano per i propri figli, tanto da spingere due madri e un padre a fare di tutto per proteggere i propri bambini, anche se questi hanno torto marcio. Sì perché Hale, nonostante tutto, continua a difendere Ilker, un narcisista viziato che usa sia Ela che Irem a suo piacimento.

Bahar umiliata e sola contro tutti

Nelle puntate di Innocence andate in onda in queste settimane sulla piattaforma Mediaset, Hale è riuscita a fare il lavaggio del cervello a Irem e a metterla contro suo padre, arrivando persino a convincere suo figlio e la ragazza a ritrattare il divorzio e a tornare insieme. Ela non riesce invece a staccarsi da Ilker, di cui è più ossessionata che innamorata. Questo l’ha portata a non avere il coraggio di cacciarlo dalla casa sulla spiaggia in cui si è rifugiata dopo un duro scontro con il suo fratellino, che l’ha accusata di aver rovinato la loro famiglia.

Banu ha approfittato del suo ascendente su Timur per metterlo contro sua moglie definitivamente. I due hanno iniziato a controllare il cellulare di Bahar, scoprendo i suoi incontri con Harun – che non nascondono nulla di romantico ma sono organizzati solo per aiutare le loro figlie – e mettendo la donna in grande difficoltà sia in tribunale che nel suo quartiere. E come se non bastasse, la rivelazione di Hande a Banu sul motivo del matrimonio tra suo zio e Bahar, ha messo quest’ultima totalmente con le spalle al muro. Un articolo di giornale l’ha dipinta come un mostro, come un’approfittatrice e come lei lo è anche Ela, che ha seguito le orme di sua madre. Insomma da vittime a carnefici in un solo momento e per Hale è una vera vittoria.

Innocence: ecco cosa succederà prossimamente su Mediaset Infinity

I nuovi episodi di Innocence arrivano il prossimo sabato, 27 settembre 2025, sempre su Mediaset Infinity. Questi saranno incentrati sulla ricerca di chi abbia messo in giro le voci sul matrimonio di Bahar e Timur, che non per questo faranno pace e continueranno a essere uno contro l’altra. Il padre di Ela proseguirà con il suo tradimento, senza purtroppo accorgersi del male che sta creando intorno a sé. Sì perché Banu è più terribile di quanto sembra e purtroppo per lui nasconde molti altri segreti. Ilker proseguirà nel voler sentire Ela, alle spalle di Irem, che si sente tradita da suo padre, mentre Ela si preparerà ad affrontare la perizia psichiatrica voluta da sua madre per capire se lei sia o no plagiata dall’Ilgaz. Nel mentre Harun tenterà di dimostrare che Bahar non ha preso i soldi e che lui, come la signora, è stato vittima di una trappola, tesa a distruggere la loro reputazione per salvare quella della famiglia Ilgaz, la sola e unica colpevole in tutta questa faccenda.

Innocence va in onda con nuovi episodi ogni sabato su Mediaset Infinity.