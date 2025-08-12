Innocence: violenza sulle donne e manipolazione temi caldi nella dizi di Canale5. Ecco cosa ne pensiamo

Anticipazioni TV

Innocence ci fa compagnia su Canale5 ormai da qualche settimana e sono caldissimi i temi che la dizi propone. Ela è vittima di una terribile violenza fisica ma anche dei tradimenti di chi dovrebbe proteggerla. Come lei anche altri personaggi pagano il prezzo della loro condizione e del suo tempo. Il risultato? Ecco secondo noi qual è.

Innocence è il nuovo appuntamento che ci fa compagnia nei weekend di Canale5 e si è subito distinta dalle altre storie turche per le sue tematiche, intense ed estremamente drammatiche. La storia di Ela, vittima delle ossessioni dei suoi tempi e della violenza di un uomo che dice di amarla ma anche dell’indifferenza di chi dovrebbe proteggerla, terrà banco ancora per qualche settimana ma il finale è vicino e vi assicuriamo che molto nodi verranno al pettine. Ma che significato e che peso ha questa dizi? Che cosa rappresenta e soprattutto che insegnamento morale ci dà?

Vi anticipiamo che da ora in poi faremo qualche spoiler sulle puntate in arrivo e sul suo finale.

Innocence: temi caldi anzi scottanti nel pomeriggio di Canale5

Innocence è l’appuntamento che Canale5 ci ha riservato nei tardi pomeriggi di Canale5. Mediaset ha inserito questa dizi turca nel palinsesto del weekend e dopo le storie d’amore e di rivincita del primo pomeriggio, per dare una sferzata alla programmazione serale. E sì, indubbiamente, ci è riuscita visto che la storia di Ela è particolarmente drammatica, molto più di tante altre attualmente in onda. La Forza di Una Donna e Io Sono Farah raccontano le vicende di due donne che affrontano i problemi della loro vita con coraggio e dedizione per i propri figli, pronte al sacrificio pur di salvare i propri bambini e salvaguardare la loro dignità e integrità ma per Ela le cose cambiano; la sua dignità è stata violata da un uomo che diceva di amarla e che, per tanto tempo l’ha ingannata, sfruttando la sua ingenuità e la sua giovinezza ma anche, e purtroppo, approfittando della sua posizione di potere e della sua età adulta, per plagiarla, manipolarla. E la manipolazione e la violenza ma anche il tradimento, non solo quello fisico ma soprattutto quello morale, sono i temi caldi di questa dizi.

Innocence: Ela vittima del suo tempo come Irem e Bahar

In Innocence si parla di violenza e di manipolazione e tutti i personaggi femminili sono vittime di un gioco perverso, i cui fili sono mossi dagli uomini che stanno loro accanto, che siano padri o che siano compagni. La violenza fisica è poi quella colpisce più visibilmente Ela, che dopo una litigata con Ilker, finisce in ospedale in fin di vita e perde addirittura la memoria. Ed è da questo fatto che tutte le vicende della dizi partono e tutti i sentimenti si intrecciano. Ela è una ragazza ingenua, forse non esattamente il personaggio più puro e innocente, ma colei che più di tutti paga sulla sua pelle gli errori del suo tempo.

Ela è una giovane diciannovenne con il mito dell’amore, che si innamora del fascinoso Ilker, che le promette mari e monti e che la plagia a tal punto da non farla più ragionare e dare retta a sua madre Bahar. Quest’ultima è una donna che molto spesso è vissuta all’ombra del marito; non ha una posizione in una grande azienda, non ha finito gli studi ma è comunque una donna lavoratrice. Questo non basta a farsi ascoltare dal consorte e dalla famiglia di lui che la circonda e la considera da meno. E pure Ela finisce per non sentire più sua madre, che la mette in guardia dai pericoli che corre stando con un uomo più grande di lei.

Ela è troppo innamorata, troppo giovane e molto influenzabile come la sua età le permette ancora. E così purtroppo è anche Irem, che non dice di no a un matrimonio con un uomo ricco e lo sposa pure in prigione, nonostante suo padre – che vuole solo il meglio per lei e che con lei ha una connessione speciale, a differenza di Timur – le dica di lasciar perdere e di tornare a casa, senza preoccuparsi della vergogna o dei commenti negativi sui social con cui lei lavora e di cui è, purtroppo schiava. E nel corso delle puntate questo sarà ancora più evidente, visto che la giovane finirà per soffrire di depressione e dovrà essere ricoverata.

Ela, Bahar e Irem avranno la loro rivincita?

C’è un altro personaggio femminile protagonista di questa storia e si tratta di Hale, la madre di Ilker, capace di giustificare suo figlio e di sostenerlo nonostante tutto. Sarà lei a pagare il prezzo più alto e questo perché, il suo bambino sarà smascherato e finirà in prigione, senza più possibilità di salvarsi dalla colpa e dal disonore. Hale si dovrà rassegnare ad aver sbagliato tutto, ad aver appoggiato un ragazzo che avrebbe invece dovuto essere raddrizzato e a cui avrebbero dovuto insegnare il rispetto e non a picchiare le donne e a perdere il controllo di sé. Il suo fallimento rappresenterà un crollo, quello dell’apparenza, del dover sempre giustificare un figlio perché lo si ama senza pensare che l’amore si cela molto spesso anche dientro a un NO.

Ela e Irem capiranno invece cos’è davvero l’amore e cosa non devono e non possono accettare in nome di questo sentimento. Capiranno che alle prime avvisaglie di un comportamento molesto, lesivo della propria persona, si deve scappare e che a volte chi ci sembra essere il nostro più grande nemico, si rivela invece essere il nostro più grande sostenitore. Ela lo capirà grazie a Bahar, alla quale finalmente crederà dopo un lungo processo, dopo aver ricordato ogni cosa e dopo aver persino sposato Ilker – sì succederà proprio questo – e vedrà con i suoi occhi, nella sua memoria e sullo schermo di un tribunale cosa le è successo. E la ragazza punirà anche suo padre, colpevole di aver maltrattato la sua mamma, di averla tradita e considerata alla stregua di una serva, quando invece al suo fianco ha sempre avuto una grande donna, l’unica in tutta questa storia a dire no alla violenza sulle donne e alla violenza su chiunque, che sia maschio o femmina, e la sola sino alla fine a mantere un’integrità morale che in questa dizi sembra essere la vera parte lesa.

Innocence: la dizi che ci fa riflettere e di cui forse avevamo bisogno

La dignità è lesa ma la violenza sarà vendicata anche se il peso, in chi l’ha vissuta, ci sarà sempre. Innocence è per noi uno dei prodotti più duri, pesanti da digerire ma anche necessari, che Canale5 ci ha proposto in questi ultimi tempi. Ci piacciono molto la già citate Soap Io Sono Farah e La Forza di Una Donna, anche loro con temi caldi nelle proprie trame e con uno spaccato di vita di un altro paese, ben rappresentato. Ma vi riveliamo che pensiamo che Innocence batta – in termini di educazione morale – questi due appuntamenti. Il fatto di essere così cruda, così terribilmente impetosa anche con la sua protagonista, a volte proprio rappresentata come una ragazza fin troppo ingenua e credulona – la fanno diventare uno schiaffo violento e doloroso che ci sveglia. Indubbiamente non sarebbe stato un prodotto da primo pomeriggio e da tutti i giorni, forse sarebbe stato persino più opportuno lasciargli la prima serata ma sicuramente era necessario che se ne parlasse. La storia di Ela è un monito che arriva dopo altri drammi pomeridiani ma raccontati con quel pizzico di sorriso che serve a smorzare i toni, qui invece è un crescendo di tensione, di odio e di violenza, quasi stomachevole ma che, ripetiamo, è quel pugno nello stomaco – che può piacere o no – ma che forse ha più potere di un servizio al telegiornale.

Innocence va in onda nel daytime del weekend di Canale5.