Inga Lindstrom - Sven, Amore Mio: ecco la trama del Film TV in onda sabato 2 agosto 2025 dopo Beautiful e Viola come il Mare

Un nuovo appuntamento con i Film TV ci aspetta oggi, sabato 2 agosto 2025. Nel pomeriggio di Canale5 continua il ciclo di storie d’amore targate Inga Lindstrom e lo fa con Inga Lindstrom – Sven, Amore mio, che ci farà compagnia alle ore 16.00 dopo l’episodio del weekend di Beautiful e la replica della puntata di Viola come il Mare. Scopriamo insieme la trama.

Inga Lindstrom – Sven, Amore Mio: ecco la trama del Film TV in onda oggi su Canale5

I weekend i Canale5 ci regalano alcune romantiche modifiche del palinsesto di Canale5. Il sabato e la domenica, dopo le Soap e le repliche di Viola come Il Mare, vengono trasmessi i Film TV appartenenti o al ciclo di Inga Lindstrom o di Rosamunde Pilcher. Oggi è il turno di Inga – Lindstrom – Sven, Amore Mio. Ecco le anticipazioni:

Alba si trasferisce in campagna dopo la partenza di Sven, il suo fidanzato, impegnato in una missione in Thailandia. La donna comincia a temere per la vita del suo amato quando scopre che uno tsunami ha devastato la Thailandia. Alba crede fermamente che Sven sia ancora vivo e continua a scrivergli ogni giorno, senza però ricevere risposta. Intanto un nuovo veterinario, Marcus, arriva nell’agriturismo che la donna gestisce e in cui abita con sua figlia Line, costretta su una sedia a rotelle a causa di un incidente d’auto. Line fatica ad abituarsi alla vita in campagna ma con l’aiuto di Marcus e della sua stessa mamma, riesce piano piano ad aprirsi e a riprendere in mano la sua vita. Ma Sven tornerà mai dalla sua famiglia?

Inga Lindstrom – Sven, Amore mio è il primo Film TV che sfida Io sono Farah

Come avrete potuto vedere nelle ultime settimane, Canale5 ci sta regalando un’estate molto interessante e ricca di storie d’amore. Il ciclo di Film TV di Inga Lindstrom, come quello di oggi, ma anche di Rosamunde Pilcher è un must have del palinsesto Mediaset ma quest’anno la rete ammiraglia del Biscione ci ha regalato altro. Nel weekend è tornata in replica la fiction Viola come Il Mare, la cui terza stagione è stata confermata ma senza Can Yaman. Dal lunedì al venerdì, oltre alle Soap che già conoscevamo – tre di essere arrivate a maggio 2025 – si è aggiunta una terza dizi turca ovvero Io Sono Farah, che avrebbe dovuto essere trasmessa nel serale ma che, per esigenza di programmazione, è alla fine stata trasformata in un formato Soap e va in onda alle ore 15.45. Sarà lei che Inga Lindstrom – Sven, Amore mio dovrà battere a suon di share. Il film di oggi andrà in onda nella fascia oraria della nuova Soap, che ha già appassionato molti spettatori, complice il fatto di avere come protagonista l’amata Demet Özdemir. Chissà se nel weekend si sentirà la sua mancanza e se – cosa non da escludere – i vertici di Mediaset possano pensare di continuarne la messa in onda anche sabato e domenica. Tutto si capirà alla conclusione di questo fine settimana, in cui le storie d’amore extra-soap dovranno difendersi a spada tratta.

