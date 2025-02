Imma Tataranni torna in tv: gli attori ci parlano della quarta stagione in arrivo, tra tanto amore e un po' di maretta

Anticipazioni TV

Ritornano tra l'apprezzamento del pubblico da domenica 23 febbraio su Rai 1, per la quarta stagione, le indagini materane di Imma Tataranni - Sostituto procuratore. Ce le presentano Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo, Barbara Ronchi e Alessio Lapice.

Tornano su Rai 1 da domenica 23 febbraio per quattro appuntamenti in prima serata, le indagini criminali e sentimentali materane di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, serie tratta dai romanzi di Mariolina Venezia e amatissima dal pubblico soprattutto per l'affiatamento di un cast eccellente, che ha saputo conquistare gli spettatori. Vanessa Scalera si è cucita letteralmente addosso, come una seconda pelle, il personaggio della brusca e scontrosa magistrata con un pessimo gusto per l'abbigliamento, sulla carta molto diversa fisicamente da lei, e non le sono da meno Alessio Lapice nei panni del devoto maresciallo Calogiuri, Massimiliano Gallo in quelli del marito e Barbara Ronchi, Diana, l'amica e sottoposta spesso ingiustamente bistrattata. Per non parlare dei personaggi non certo minori, come il procuratore interpretato da Carlo Buccirosso, il carabiniere rompiscatole di Nando Irene, il cattivo Romaniello di Cesare Bocci, l'anatomopatologo di Carlo De Ruggieri, le fantastiche suocere e via via coi ruoli giovanili e le partecipazioni speciali, come, in questa stagione, quella di Tommaso Ragno. In più, la bellezza di Materia e il brio della scrittura hanno reso imperdibile l'appuntamento con questa fiction. Al circolo sportivo Rai di Tor di Quinto gli interpreti e il regista Francesco Amato hanno presentato questa quarta stagione. La conferenza, come leggerete altrove, è terminata in maniera burrascosa per una diatriba tra Vanessa Scalera e l'autrice dei romanzi Mariolina Venezia, ma non è su queste quisquilie che vogliamo soffermarci, visto che quello che ci interessa sono i nuovi episodi di una serie che Anouk Andaloro ha definito "un prodotto faro per Rai Fiction, di cui siamo molto orgogliosi”.

Barbara Ronchi, di corsa perché attualmente impegnata su un set, ha parlato del dilemma del suo personaggio, Diana, che in questa stagione vuole capire cosa fare da grande, da un lato “pensa che fare il giudice di pace sia un modo per mettersi alla prova e aiutare gli altri, dall'altro non vuole abbandonare Imma perché si rende conto che Imma ha più che mai bisogno di lei, sia professionalmente che umanamente, il suo dilemma è se spiccare il volo e brillare di luce propria o brillare di luce riflessa, che le fa comunque piacere perché le è molto affezionata. E' una buona amica. Per il resto è la solita Diana”. Se avete visto la terza stagione, ricorderete che Imma e Calogiuri si sono lasciati prendere dalla passione e dunque adesso qualcosa è cambiato. Il regista Francesco Amato parla di una “stagione molto romantica, tutto ruota intorno all'amore, non solo per l'ormai famoso triangolo, ma Imma per risolvere il giallo dovrà scoprire la geografia dei sentimenti e chi ama chi”.

Gli fanno eco Vanessa Scalera e Alessio Lapice: “Più che chiusa in un dilemma Imma approfondisce il rapporto amoroso con Calogiuri, deve tirare le somme di quello che è successo”. “Per quel che riguarda Calogiuri, continuerà la sua indagine nascosta sull'attentato, il clan Marzocca e Romaniello. Imma lo so è stavolta c'è anche un confronto con la DIA, supportato da lei, dove lui non rivela cosa sta accadendo. Poi dopo l'esplosione della passione con Imma bisogna capire cosa succede e rispondere a domande come: e adesso che si fa? Come ci comporteremo adesso, con che occhi ci guarderemo? Abbiamo rovinato un'amicizia o è un nuovo inizio?”. E Pietro in tutto questo? Risponde Massimiliano Gallo: “Pietro è un po' più maturo, cerca delle risposte a questa crisi di coppia tra due persone che vivono da tanti anni insieme e hanno una figlia, e grazie agli sceneggiatori queste tematiche vengono affrontate in maniera profonda, e i due si diranno un po' di cose che non si dicono da un po'. Va avanti anche la linea di commedia con l'ingresso di un nuovo amico di Pietro, interpretato da quel bravissimo attore che è Tommaso Ragno, che lo accompagnerà in questo percorso per ritrovarsi. Da tanti anni lavoriamo insieme e siamo una famiglia e come tutte le famiglie ci divertiamo, a volte litighiamo ma c'è un'energia particolare e Francesco Amato ha tenuto botta rispetto a una serie di problematiche, lui fa i provini anche a chi dice tre battute, si vede la differenza, Io e Imma stavamo a un bar a Matera ed è venuta a salutarci una signora macedone con la figlia per vedere i luoghi di Imma Tataranni, poi marito e moglie finlandesi venuti apposta che mi hanno visto e riconosciuto e hanno voluto una foto con me. Imma Tataranni è una serie venduta nel mondo e che ha grande successo".

Vanessa Scalera parla di cosa le è piaciuto di più di questa stagione: “ L'elemento innovativo di questa quarta stagione che mi ha divertito è vedere una Imma depressa, stanca, costretta su un divano a guardare le soap turche... ho amato follemente quel lato, perché come capita a tutte si è lasciata andare, vede tutta la fetenzia che la televisione propone e a un certo punto io entro nel racconto della soap, divento la protagonista femminile e Calogiuri quello maschile. Mi ha divertito tantissimo anche il rapporto con Diana, che è un po' un alter ego di Pietro. Le scelte di lavoro che faccio, ora che posso scegliere, partono dalla stima nei confronti dei registi, poi leggendo le sceneggiature e anche dagli attori che ho intorno. Il mestiere dell'attore per me è la mia vita, la mia gioia, tutto quello che sono e tutti quello che volevo essere”. Una domanda sulla differenza d'età tra il suo personaggio e quello di Calogiuri la scalda un po': "Fino a quando non considereremo il sesso visto dalle donne come una cosa normalissima, continueremo a parlare di differenza d'età, di toy boy. I lsesso deve essere raccontato anche da parte di noi donne, invece non lo abbiamo mai fatto con gli occhi delle donne. Siamo intrise di cattolicesimo, dobbiamo togliere il velo a Maria, dobbiamo liberare noi stesse e il racconto di se stesse. Imma è affascinata da Calogiuri non solo perché è un bel ragazzo ma anche perché è un uomo intelligente, le ricorda se stessa e la sua passione per il lavoro. Non voglio più che la differenza d'età faccia notizia, finché lo farà vuol dire che un problema c'è. Per me è una cosa naturalissima, non ci vedo nulla di strano, gli esseri umani sono attratti da tutti e da tutto".

Infine, omettendo ruggini di cui non ci interessa niente e su cui, come ha detto Gallo, le dirette interessate si chiariranno se vogliono tra loro, stendiamo un velo pietoso su una scena che non avremmo voluto vedere e lasciamo la parola a Mariolina Venezia e al personaggio che ha creato, anche se il suo apporto creativo alla serie è, come accade per tutto gli attori, ormai secondario rispetto a quello degli sceneggiatori: “In questa serie si è creato un piccolo miracolo, è stata opzionata 3 volte prima di arrivare in Rai, ho iniziato a scrivere i romanzi nel 2006 perché volevo tirare l'acqua al mulino delle donne. La fiction è sempre stata fruita dalle donne eppure vi hanno sempre avuto una posizione ingrata io ho voluto creare un personaggio che avesse anche qualcosa di irreale, una donna normale, piccolina, lucana, non particolarmente bella, che però credesse in se stessa e grazie al suo non compiacere è piaciuta a tutti, in Finlandia, dove sono stata l'anno scorso, tantissime persone sono venute a seguire i miei incontri, e le donne finlandesi hanno apprezzato Imma perché è una donna libera e indipendente come loro, la stessa cosa è accaduta in Montenegro.

E allora lasciamoli da parte i rancori e le incomprensioni, perché a noi interessa solo che Imma Tataranni sta per tornare su Rai 1 domenica 23 febbraio e ci prepariamo a vederne delle belle.