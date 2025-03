Il Sogno di Roberto Benigni, stasera 19 marzo su Rai 1: le anticipazioni

Anticipazioni TV

Il premio Oscar, Roberto Benigni, torna su Rai 1 con un nuovo spettacolo intitolato Il Sogno, in diretta mercoledì 19 marzo in prima serata

Il premio Oscar, Roberto Benigni, torna in prima serata con un nuovo spettacolo dal titolo Il Sogno che andrà in onda in diretta su Rai 1 mercoledì 19 marzo alle 21.30. A dieci anni di distanza dal successo di “I dieci comandamenti”, l’artista toscano, noto per la sua capacità di unire comicità, poesia e profondità, torna con uno show inedito ricco di emozioni e spunti di riflessioni.

Mercoledì 19 marzo 2025, in diretta in prima serata "Il Sogno" di Roberto Benigni

“Stupore, sorpresa, verità, bellezza: ci metterò tutta la mia gioia e il mio sentimento – ha dichiarato Roberto Benigni – Nel corso dello spettacolo si parlerà di noi, dell’Europa, del mondo, della nostra vita. Si parlerà delle nostre aspirazioni e soprattutto dei nostri sogni. E io sono un grande sognatore. E siccome, come dice il Poeta, i grandi sognatori non sognano mai da soli, sogneremo tutti insieme”.

Il Sogno sarà dunque un viaggio tra emozioni e riflessioni, un’occasione per guardare alla nostra vita e ai nostri desideri più profondi attraverso la poesia e la sensibilità unica di Roberto Benigni.



L’appuntamento è per questa sera, a partire dalle 21.30 in diretta su Rai 1 e in Eurovisione, in contemporanea su Rai Radio2 e in streaming su RaiPlay. Inoltre, Rai Pubblica Utilità per favorire una maggiore inclusione provvederà a: - sottotitolare in diretta su Rai 1 e su RaiPlay a partire dal giorno seguente - sarà integralmente tradotto in LIS e sottotitolato su un canale dedicato di RaiPlaym- audio descritto in diretta sul Canale Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

Per la prima volta, inoltre e sempre in diretta, un commento descrittivo dell’evento - sul Canale audio dedicato di Rai 1 e in streaming su Rai Play - permetterà anche alle persone cieche ed ipovedenti di godere in pieno dello spettacolo, attraverso l’ascolto della narrazione di quegli elementi visivi - scene, luci, movimenti, atteggiamenti ed espressioni dell’artista sul palco - che ne costituiscono parte integrante e imprescindibile.

I testi de "Il Sogno" sono di Roberto Benigni e Michele Ballerin, musiche Nicola Piovani, regia Stefano Vicario.

L’appuntamento è per oggi, mercoledì 19 marzo alle ore 21.30 in diretta su Rai 1 e in Eurovisione, in contemporanea su Rai Radio 2 e in streaming su RaiPlay.