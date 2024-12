Il Patriarca 2: Stasera su Canale5 va in onda la quinta puntata della Fiction. Ecco le Anticipazioni

Anticipazioni TV

Nuovo appuntamento questa sera, 13 dicembre 2024, con Il Patriarca 2. La quinta puntata va in onda in prima serata su Canale5. Vediamo insieme le Anticipazioni dell'episodio della Fiction con Claudio Amendola.

Questa sera, venerdì 13 dicembre 2024, ci aspetta un nuovo appuntamento con Il Patriarca 2. La quinta puntata della Fiction con Claudio Amendola, va in onda in prima serata su Canale5 e aggiungerà nuova suspense alla trama complessa di questa seconda strepitosa stagione. Nemo deve fare i conti con il suo acerrimo nemico Raoul Morabito, deciso a prendere il controllo di Levante e pronto a tutto pur di riuscirci. La loro rivalità sta diventando un vero grattacapo anche se c’è chi, in famiglia, sembra essere estraneo alle diatribe tra i due criminali e prosegue a testa alta come se la guerra non ci fosse. Intanto Mario nasconde ancora il suo terribile segreto… ma sino a quando riuscirà a farlo.

Il Patriarca 2: dove eravamo rimasti

La vicinanza di Daniel a Nina ha scatenato Mario. Non si tratta di gelosia quanto di desiderio di non perdere il posto che si è guadagnato in famiglia, uccidendo persino Carlo. Rizzi ha così affrontato il Morabito, colpendolo al volo ma soprattutto scatenandolo contro di lui. Con il desiderio di vendicarsi dell’affronto subito, il giovane si è riavvicinato a suo padre e ora ha intenzione di affiancarlo nella guerra contro Nemo Bandera.

Lara si è trasferita a Villa Bandera mentre Raoul ha scoperto che Nemo è riuscito a mettere le mani sul carico d’armi degli albanesi. I due nemici sono riusciti a trovare un accordo. Nemo restituirà il carico se il suo rivale cederà le sue quote della Deep Sea.

Il Patriarca 2: ecco cosa succederà nella quinta puntata in onda stasera su Canale5

Nemo e Raoul hanno deciso di allearsi, momentaneamente, per correre in aiuto di Lara e Jessica. Gli albanesi le hanno sequestrate e Bandera deve salvare il più in fretta possibile sua figlia. Anche Mario si mobilita per riportare a casa la moglie e, durante un violento scontro, viene ferito. La parentesi di pace tra i due rivali finisce nel momento in cui la giovane Lara e la sua amica tornano a casa.

Nemo e Raoul ora devono combattere per ottenere il posto di nuovo capo del porto di Levante. Le elezioni sono alle porte e i due uomini faranno di tutto per ottenerla. E per “di tutto” si intendono anche sotterfugi e minacce.

Il Patriarca va in onda alle ore 21.40 su Canale5.