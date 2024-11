Il Patriarca 2, Anticipazioni: La Seconda Puntata della Fiction va in onda Stasera su Canale5

Anticipazioni TV

Nuovo e imperdibile appuntamento con la seconda stagione de Il Patriarca. La nuova puntata va in onda questa sera, 22 novembre 2024, su Canale5. Vediamo insieme le Anticipazioni dell'episodio della Fiction con Claudio Amendola.

Stasera, venerdì 22 novembre 2024, non perdete il nuovo avvincente secondo appuntamento con Il Patriarca. La seconda stagione della Fiction con Claudio Amendola è arrivata su Canale5 la scorsa settimana e si è rivelata ricca di sorprese e colpi di scena. Nuovi personaggi e nuovi nemici sono arrivati a Levante e Nemo deve guardarsi le spalle sia dalle insidie provenienti dall’esterno sia dalle serpi in seno alla sua stessa famiglia. Per Bandera è cominciata una nuova lotta e come nella passata stagione, non sarà facile fare fronte alle inimicizie e alla sete di potere che lo circondano. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nel nuovo episodio, in onda oggi alle ore 21.40.

Il Patriarca 2: ecco cosa è successo nella scorsa puntata

Prima di rivelarvi le Anticipazioni del secondo avvincente episodio in onda stasera, facciamo un piccolo recap di quello che è accaduto nella prima puntata de Il Patriarca 2.

La nuova stagione della Fiction si è aperta con il funerale di Carlo. La famiglia Bandera è totalmente all’oscuro di cosa sia davvero successo al ragazzo e ignora che il suo assassino è seduto accanto a loro e vive nella loro stessa casa. Si tratta ovviamente di Mario, che ora deve fare ancora di più il doppio gioco e non può perdere l’occasione che aspetta da tutta la vita, ovvero quella di mettersi a capo della Deep Sea. Ora che è sposato con Nina e aspetta un figlio da lei, le cose si stanno mettendo piuttosto bene. Ci sono due però in questa faccenda. Il primo è costituito dai suoi sentimenti per Lara, il secondo da Monterosso, che lo ha filmato mentre soffocava Carlo e ora lo sta minacciando. Il poliziotto sembra aver preso una strada molto tortuosa ma a essere complicato è anche il destino di Mario e persino di Nemo. Sì perché a Levante è arrivato Raoul Morabito, il marito di Monica, vecchio “collega” di Bandera e suo acerrimo nemico. Morabito ha intenzione di prendersi il controllo della città, così come era nei suoi piani anni prima.

In città è arrivato anche Daniel, figlio di Raoul. Il ragazzo, che si è sempre tenuto lontano dai traffici del genitore, è stato richiamato all’ordine e al suo arrivo ha incontrato Nina. I due hanno scoperto di avere delle passioni in comune e non è sfuggita la loro intesa. Le cose tra loro potrebbero diventare scottanti anche perché la figlia di Nemo si è resa conto che suo marito è sempre più distante, preso molto probabilmente dai pensieri che ha su Lara, che non riesce proprio a dimenticare.

Il Patriarca 2: Ecco cosa succederà nella seconda puntata in onda stasera su Canale5

Nella seconda puntata de Il Patriarca 2, per Nemo le cose si complicano e non solo per via della sua malattia, sempre più invalidante. Bandera viene accusato, ingiustamente, di essere il mandante dell’attentato che ha ucciso il bambino che, nella prima stagione, era stato testimone – con il suo drone – dell’omicidio di Buscemi. Nemo deve quindi fuggire e diventare latitante, almeno sino a quando non avrà capito come difendersi dalle accuse e dalle prove che sono state costruite ad hoc da Raoul. Morabito vuole incastrare il suo “vecchio amico” ma per farlo deve stanarlo. Sguinzaglia quindi i suoi uomini e, come la polizia, si mette sulle sue tracce. Bandera vuole proteggere la sua famiglia ma soprattutto Lara. Chiede quindi a Ferro di portare sua figlia nel suo nascondiglio ma la situazione degenera all'improvviso.

Il Patriarca va in onda alle ore 21.40 su Canale5.