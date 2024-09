Il Paradiso delle Signore: Chi è il padre di Odile? Ecco le nostre ipotesi sulla paternità della figlia di Adelaide

Anticipazioni TV

Odile è entrata nelle trame della Soap di Rai1, Il Paradiso delle Signore. La ragazza sta cercando di abituarsi alla sua nuova vita, che potrebbe presto essere di nuovo travolta dalla scoperta dell'identità di suo padre. Ma chi è il misterioso vecchio amante della Contessa? Vi riveliamo tutte le nostre ipotesi.

Siamo sicuri che anche voi vi siete chiesti, e anche più volte, chi sia il misterioso ex amante di Adelaide e padre di Odile, nuovo personaggio arrivato nelle trame della Soap di Rai1, Il Paradiso delle Signore. Con un po’ di fantasia e qualche anticipazione, vogliamo cercare di fare luce su questo mistero che ci sta appassionando e che siamo sicuri verrà rivelato molto presto, lasciandoci senza parole. Ecco le nostre ipotesi su chi possa essere il papà di Odile.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Chi è il padre di Odile, ecco il Video Riassunto

Guarda qui sotto il video riassunto della nostra news e poi continua a leggere l'articolo per sapere tutto su Il Paradiso delle Signore.

Il Paradiso delle Signore: Chi è il padre di Odile?

Adelaide ha finalmente riabbracciato sua figlia Odile, che lei credeva essere morta subito dopo la nascita. La Contessa è molto felice e sia lei che la giovane stanno faticando, e non poco, ad abituarsi alla loro nuova vita. Le due vogliono ripartire da zero ma non troveranno la loro strada ancora per un po’. Tra madre e figlia c’è poi una questione irrisolta, un dettaglio che non è stato ancora rivelato e che rimane un segreto, custodito solo dalla Di Sant’Erasmo senior. Stiamo parlando dell’identità del padre di Odile, che la zia di Marta non ha ancora voluto rivelare.

Odile è ovviamente curiosa di sapere del suo vero padre ma non ha forzato la mano con Adelaide, consapevole della sofferenza patita da sua madre. Ma noi non riusciamo a vincere la curiosità e vogliamo indagare o almeno fare qualche ipotesi.

Il Paradiso delle Signore: Umberto, per noi, non è il padre di Odile

Il candidato ideale per essere il padre di Odile è sicuramente Umberto. Per noi però non è così. Ci spieghiamo meglio. Adelaide e Guarnieri si sono amati per diversi anni e la contessa era innamorata di lui già da prima del suo matrimonio con sua sorella Margherita. Potrebbe quindi davvero essere che tra i due ci siano stati momento di passione – e forse pure durante il fidanzamento con la madre di Marta e Riccardo – ma ci sembra strano che il Commendatore non abbia neanche per un attimo pensato di essere il papà della ragazza. Insomma il fatto che non abbia voluto indagare e andare a fondo, non avendo neanche dubbi, ci fa pensare che lui non possa essere il personaggio che cerchiamo.

Il Paradiso delle Signore: Il papà di Odile potrebbe essere qualcuno che già conosciamo

Escludendo Umberto, che come abbiamo detto per noi non è il padre di Odile, abbiamo pensato che il papà della ragazza fosse qualcuno che già conosciamo. E qui abbiamo cominciato a passare in rassegna gli uomini che gravitano e hanno gravitato nella vita di Adelaide, almeno quelli di cui conosciamo i nomi.

Tra questi c’è Tancredi Brancia Di Montalto, il defunto marito di Fiorenza Gramini. E sarebbe un grande scoop se l’ex amante della Contessa fosse il consorte della sua grande rivale del Circolo. Abbiamo però anche pensato che possa essere Italo, il fedele maggiordomo della Di Sant’Erasmo, con cui potrebbe essere scoppiata la passione. Ma Adelaide ha parlato di un amore forte e triste e il suo maggiordomo è ancora con lei, avremmo dovuto vederli quindi, anche solo per un momento, intimi. Ma in tutti questi anni non abbiamo percepito alcun tipo di attrazione.

Possiamo pensare che l’amante sia qualcuno comparso nella Soap, momentaneamente, e di cui magari non ricordiamo neanche il viso, arrivato e andato via in un soffio oppure anche solo nominato come amico di famiglia. Siamo certi che il nostro uomo sia una persona scomoda, magari un uomo al tempo sposato e magari ancora ora accompagnato oppure un uomo dalle origini umili, che il padre della Contessa non ha mai accettato al fianco della figlia.

Potrebbe essere qualcuno che dobbiamo ancora incontrare, magari legato a qualche personaggio del passato. Quel che è certo è che la sua identità ci farà saltare sulla sedia, sconvolti e stupiti da questa novità inaspettata. Vanessa Gravina, in una recente intervista, ha lasciato intendere che scopriremo chi è piano piano e che quindi le trame dipaneranno questo mistero senza fretta. La calma è la virtù dei forti, come recita un proverbio, ma la curiosità è la madre della sapienza e noi siamo troppo curiosi di sapere e speriamo di non attendere troppo.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.