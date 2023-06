Il Paradiso delle Signore torna in scena. Partite le riprese dell'ottava stagione della Soap, tra conferme e grandi attese

Anticipazioni TV

Il Paradiso delle Signore 8 è partito. Il cast della Soap è tornato a girare le nuove puntate, che saranno trasmesse a partire dal prossimo settembre. Scopriamo insieme quali novità e quali conferme saranno attese per la nuova stagione.

Motore, partito, azione! Le riprese de Il Paradiso delle Signore 8 sono cominciate lo scorso 30 maggio 2023. La Soap tornerà su Rai1 il prossimo settembre e si preannuncia un autunno scoppiettante. Saranno tante le novità che incontreremo dalla prossima stagione, così come vedremo molti nodi venire al pettine. Scopriamo insieme tutte le news del momento.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Adelaide, Marcello e Salvatore confermatissimi

Vi avevamo già anticipato e ora possiamo darvene conferma, che Adelaide, Marcello e Salvo saranno tra i protagonisti dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore. Per Marcello sono in arrivo grandi novità ma sembra pure per la Contessa, che oltre a svelare il suo segreto – che ci tiene tutt’ora con il fiato sospeso – si presenterà con un nuovo look. E si sa, quando una donna cambia il taglio dei capelli, qualcosa bolle in pentola e l’aria di cambiamento è ormai una certezza. Per Salvo invece sarà ora di diventare un imprenditore senza più cambiali da pagare. Dopo che il suo socio ha estinto tutti i loro debiti, il figlio di Agnese potrà finalmente dedicarsi a qualche miglioria in più del suo bar ma anche del suo cuore. Che tra lui ed Elvira trionfi l’amore?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Vittorio ci sarà. Matilde lascerà Tancredi?

Niente più paura per l’assenza di Vittorio. Il Conti sarà alla guida de Il Paradiso delle Signore anche nella prossima ottava stagione. Per lui e Matilde potrebbe essere la volta buona e il loro amore potrebbe trionfare. Tutto questo perché il direttore del Paradiso, venuto a conoscenza di qualche dettaglio scottante su Tancredi, potrebbe finalmente rivelare tutto alla Frigerio. Con la verità ormai svelata, Matilde potrebbe quindi decidere di lasciare il consorte ma sappiamo che il Di Sant’Erasmo è un uomo senza scrupoli e potrebbe volersi vendicare. Insomma la storia d’amore potrebbe diventare complicata. E a renderla ancora più complessa potrebbe essere il ritorno di Marta, annunciato ma non confermato e di cui vi abbiamo parlato qualche tempo fa.

Anticipazioni e Trame Il Paradiso delle Signore: Un nuovo personaggio in arrivo nella Soap

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore conosceremo anche un nuovo personaggio, quello interpretato da Luca Ferrante. L’attore ha postato, sui suoi social, un’immagine in cui annunciava il suo arrivo nel cast. Il volto di Ferrante non è nuovo agli appassionati di Soap. Il ragazzo ha interpretato sia Matteo in Centovetrine che Lorenzo, il figlio ritrovato di Marina, in Un Posto al Sole. Non sappiamo ancora che cosa farà nelle nuove puntate della Soap ma di certo contribuirà a dare brio alle nuove trame, che potremo seguire dal prossimo settembre su Rai1.

