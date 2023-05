Anticipazioni TV

Le prime anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 ci rivelano che per Marcello sono in arrivo grandi novità. Per il Barbieri sarà tempo di dedicarsi a nuove attività, forse mai viste prima. Adelaide invece sarà alle prese con il peso del suo segreto. Scopriamo insieme cosa succederà nella Soap di Rai1.

Cresce sempre più l'attesa per Il Paradiso delle Signore 8. I fan della Soap di Rai1 sono curiosi di scoprire sia qual è il segreto della Contessa sia di capire quale sarà il destino di Marcello, che nelle ultime puntate della settima stagione, finita ai primi di maggio 2023, ha scoperto che Ludovica ha sposato Ferdinando e ha risolto i problemi economici di Salvo, pagando tutte le cambiali del bar. Secondo le prime anticipazioni dei nuovi episodi in arrivo a settembre 2023, sia Barbieri che la Di Sant'Erasmo torneranno protagonisti e forse già delle prime scene, molti nodi verranno al pettine.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8: Marcello troverà un nuovo impiego?

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 e alcune interviste rilasciate da Pietro Masotti, l'attore interprete di Marcello, ci rivelano che per il Barbieri l'ottava stagione sarà ricca di novità. Si parla infatti di un "nuovo ambiente" e di una nuova tenuta, notturna, con cui vedremo occupato in una nuova avventura, probabilmente finanziaria come ha sempre desiderato dai tempi dell'acquisto di Palazzo Andreani. La sua vena imprenditoriale potrebbe quindi avere un nuovo sfogo e sicuramente sia Ludovica che Adelaide gli gireranno intorno chi per un motivo chi per un altro.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marcello continuerà la sua storia d'amore con Adelaide?

Marcello è rimasto molto deluso dalla decisione di Ludovica di sposarsi e non ha nascosto di non aspettarsi che la Brancia approfittasse della sua assenza, per convolare a nozze con Ferdinando. Almeno non dopo il loro bacio. Nell'ottava stagione della Soap, il Barbieri dovrà affrontare questa novità solo accennata nelle vecchie puntate così come dovrà capire come comportarsi con Adelaide e il suo segreto. C'è quindi da chiedersi quale sarà il futuro amoroso dell'affascinante barista e quale donna gli sarà accanto per il resto della vita. Secondo alcune voci, la Contessa potrebbe non essere stata del tutto sincera con lui e questo potrebbe creare una grossa frattura tra loro, lasciando a Ludovica uno spazio da prendersi.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Adelaide svelerà il suo segreto?

Nella nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, Adelaide riprenderà totalmente la sua vita a Milano, dopo lo strano viaggio, con cui si è assentata da Milano per qualche tempo. La Contessa, ormai è chiaro a tutti – persino a Umberto – nasconde un segreto e potrebbe rivelarlo proprio nelle nuove puntate in arrivo a settembre. Non sappiamo ancora quanto tempo dovremo aspettare prima di capire cosa le sia successo e – come vi abbiamo detto prima – forse neanche Marcello è davvero al corrente della verità. Ma le bugie hanno le gambe corte e a Villa Guarnieri potrebbe scatenarsi un vero e proprio putiferio. Adelaide alla fine tirerà fuori tutti gli scheletri dal suo armadio? Speriamo di sì anche perché siamo proprio curiosi.

