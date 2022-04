Il Paradiso delle Signore: Stop da Maggio. Ecco la Nuova Soap che lo sostituirà

Anticipazioni TV

Il sesto capitolo de Il Paradiso delle Signore sta per volgere al termine. In attesa della settima stagione, su Rai 1 vedremo una nuova soap opera spagnola.

A maggio andrà in onda l'ultima puntata della sesta stagione de Il paradiso delle Signore. Questa estate, al suo posto, non verranno trasmesse le repliche della suddetta soap, come negli anni scorsi: una nuova telenovela lo sostituirà. Stiamo parlando di Sei Sorelle. Scopriamo insieme la trama della serie TV spagnola!

Il Paradiso delle Signore: A maggio il Finale di Stagione

Il sesto capitolo de Il Paradiso delle Signore si avvicina al suo epilogo. A maggio, infatti, assisteremo ad un elettrizzante finale di stagione. Stando agli spoiler che hanno iniziato a circolare sul web nelle ultime settimane, sappiamo che, ad esempio, Vittorio e Beatrice potrebbero rischiare la vita, entrambi vittime dell'ira funesta di Dante; oppure, Stefania e Marco, finalmente consapevoli di amarsi, potrebbero lasciare Milano insieme, spingendo Gemma a mettere in atto uno spietato piano di vendetta ai danni di Gloria!

Sei Sorelle al posto de Il Paradiso delle Signore

I fan della soap opera tutta italiana, però, non hanno nulla da temere: è previsto un settimo capitolo. Le puntate della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore andranno in onda - come sempre su Rai 1 - a partire da settembre 2022. Dunque, da maggio a settembre, che cosa ci sarà al posto della suddetta serie TV a tenerci compagnia nei pomeriggi estivi che ci attendono? A differenza degli anni precedenti, non verranno trasmesse le repliche de Il Paradiso delle Signore, bensì verranno trasmessi gli episodi di una telenovela spagnola, Sei Sorelle.

Sei Sorelle: La Trama della Soap che sostituirà Il Paradiso delle Signore

Seis Hermanas, in italiano Sei Sorelle, è una produzione di Television Espanola e Bambù Producciones per La 1. Questa soap opera spagnola, composta da 489 puntate, racconta la storia delle sorelle Silva: Adela, la più matura, Francisca, animo inquieto, Celia, l'intellettuale, Diana, donna emancipata, Blanca, la più bella, e per finire, la sesta, Elisa, l'impetuosa. Vivono tutte insieme a Madrid, e, nonostante la Prima Guerra Mondiale, sono felici... almeno fino a quando il padre, Don Fernando, non muore all'improvviso. Per salvaguardare la loro famiglia e la loro azienda tessile, le ragazze dovranno mantenere il segreto: nessuno dovrà venire a sapere della tragica dipartita dell'uomo, altrimenti il mondo operaio dei primi anni del 1900, fortemente maschilista, prima tenterà di ostacolarle ed infine cercherà di schiacciarle. Nel cast, tra gli altri, compaiono Mariona Tena, Maria Castro, Carla Diaz ed Alex Gadea, Tristan Castro nella prima stagione de Il Segreto.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.