Il Paradiso delle Signore: Vittorio e Beatrice potrebbero morire. Ecco che cosa succederà nel finale di stagione della soap

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che Vittorio e Beatrice potrebbero essere in pericolo di vita a causa dell'odio cieco di Dante!

Dante potrebbe non limitarsi a voler distruggere Vittorio professionalmente: lo spietato uomo d'affari potrebbe addirittura voler vedere morto lui e Beatrice!

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Dante diventa socio di Vittorio!

Dante non ha alcuna pietà: è disposto a tutto pur di raggiungere i suoi loschi scopi. Al momento, l'uomo ha un unico obiettivo, ossia annientare il suo nemico giurato, Vittorio. Per mettere a segno il colpo, il Romagnoli ha iniziato con il minacciare Umberto: se quest'ultimo non gli avesse ceduto le sue quote de Il Paradiso delle Signore, allora lui avrebbe consegnato alla Polizia la lettera in cui il Guarnieri stesso ammetteva il coinvolgimento di Adelaide nella misteriosa morte di Achille Ravasi. Dante è così diventato socio del direttore del grande magazzino... per poterlo danneggiare con più facilità.

Dante affossa Vittorio, nelle Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore

L'ex amante di Marta e la cugina, Fiorenza, hanno escogitato un piano diabolico. I due hanno intenzione di boicottare la sfilata per presentare la nuova collezione realizzata da Flora. Alla fine, il Romagnoli porta a termine la sua missione con successo: l'evento è un autentico fallimento, ed il solo ad essere ricoperto di fango, ovviamente, è il Conti. L'uomo canta vittoria, pensando che lo storico rivale, ben presto, dirà addio prima alla reputazione, poi alla carriera.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Dante ucciderà Vittorio e Beatrice?

Dante, però, non ha ancora giocato tutte le sue carte. Stando ad alcuni rumor che stanno circolando negli ultimi giorni, ci attende un finale di stagione ricco di sorprese sconvolgenti. Che cosa accadrà dunque di tanto sconcertante quando calerà il sipario sul sesto capitolo de Il Paradiso delle Signore? A quanto pare, la spietatezza del cugino dalla Gramini potrebbe spingersi ben più oltre, attentando alla vita di Vittorio e di Beatrice. Sembra infatti che il Romagnoli stia perdendo la testa per quest'ultima, ma, in realtà, persino la Conti potrebbe non essere altro che una delle sue pedine! I cognati sopravvivranno?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 14 al 18 marzo 2022.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai 1.