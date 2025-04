Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 23 aprile 2025: Marta rivela tutto a Enrico e sarà una confessione dolorosa!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 23 aprile 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap Marta rivelerà a Enrico il suo segreto mentre il mistero di Rita si infittirà. Le Veneri e Irene scopriranno che la Marengo non è stata assunta da Alitalia.

Il Paradiso delle Signore torna a farci compagnia mercoledì 23 aprile 2025. Dopo due giorni di Stop, uno previsto e l’altro arrivato improvvisamente dopo la morte di Papa Francesco, la Soap ritorna su Rai1 con una puntata ricca di novità ma soprattutto di verità. Le anticipazioni dell’episodio in onda alle ore 16.00 ci rivelano che Marta troverà il coraggio e l’occasione per confessare a Enrico il suo grande segreto. La Guarnieri confiderà al suo innamorato di aver scoperto di non poter avere figli. Intanto Elvira si sentirà sempre più stanca per via del settimo mese di gravidanza e Salvo sarà preoccupato per lei. Carmelo Burgio andrà a trovare Mimmo in commissariato e il ragazzo riuscirà a ingannare il padre e a non fargli capire di essere stato sospeso. Irene e le Veneri verranno a conoscenza del fatto che Rita non è mai stata assunta da Alitalia e in loro comincerà a farsi largo il sospetto che la giovane possa averle ingannate e che, soprattutto, possa essere la talpa che ha rubato in bozzetti dell’abito di punta di Botteri. Gianlorenzo sarà molto deluso di non aver potuto passare la Pasquetta con Delia e inizierà a farsi largo in lui l’idea di non poter più frequentare la bella commessa.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 23 aprile 2025: Marta rivela a Enrico tutta la verità su di lei

Marta ed Enrico sono sempre più uniti, soprattutto dopo che Adelaide è tornata a casa grazie all’aiuto del medico. I due sono felici di essersi trovati e desiderano vivere il loro amore alla luce del giorno, senza più alcun problema. Per raggiungere la felicità completa dovranno però aspettare il processo in cui Proietti sarà chiamato a testimoniare per frenare i criminali, che lo hanno costretto a lasciare Roma e a nascondersi. Una volta che questo succederà, la Guarnieri e il dottore potranno pensare al loro futuro, senza più pensieri. Ma perché ciò avvenga, la giovane dovrà rivelare ogni verità anche sul suo conto. Marta troverà il coraggio di confessare una dolorosa scoperta, fatta anni prima, quando era ancora sposata con Vittorio. La ragazza dirà a Enrico di non poter avere figli.

Il Paradiso delle Signore: Salvo in ansia per la salute di Elvira

Elvira è ormai al settimo mese e la fatica comincia a farsi sentire. La Venere si sentirà sempre più stanca e affatica tanto da lasciare Salvo sempre più perplesso. Per l’Amato, sua moglie dovrebbe riposare e lasciare, almeno per il momento, il suo posto al Paradiso. Ma dopo l’addio di Rita e tutti i problemi che sono sorti dopo la partenza della Marengo, hanno convinto la Gallo a rimanere con le sue colleghe. Intanto le Veneri cominceranno a sospettare che Rita sia stata una bugiarda sin dall’inizio e si farà largo in loro l’idea che possa essere lei la talpa che ha permesso alla GMM di copiare l’abito di punta di Botteri.

Mimmo “inganna” Carmelo nella puntata de Il Paradiso delle Signore

Carmelo Burgio è arrivato in città e i Puglisi si sono mobilitati per non fargli scoprire la verità su suo figlio. Mimmo è stato sospeso ma suo padre non deve scoprirlo. Il giovane ha paura della reazione di suo padre ma soprattutto non lo vuole deludere. Per questo motivo chiederà un aiuto a un suo collega, grazie a cui sarà in grado di nascondere la sua sospensione. Intanto Botteri si sentirà in difetto. Dopo aver dovuto rinunciare a passare la Pasquetta insieme a Delia, Gianlorenzo penserà di non poter più frequentare la Venere.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.