Il Paradiso delle Signore non va in onda: Salta l'appuntamento con la Soap il 1° novembre 2024

Anticipazioni TV

Il Paradiso delle Signore si prende una piccola pausa e non va in onda il 1° novembre 2024. Scopriamo cosa andrà in onda al suo posto e cosa ci aspetta da lunedì 4 novembre 2024.

Il Paradiso Delle Signore si prende una piccola pausa. La Soap non andrà in onda venerdì 1° novembre 2024 e al suo posto sarà trasmessa una puntata più lunga de La Volta Buona. È passato un po’ di tempo dall’ultimo stop alle vicende del grande magazzino milanese, ora grande rivale della galleria Milano moda. Ma nella giornata dei Santi e nel weekend dei Morti, Roberto, Marcello e le Veneri chiuderanno le porte del loro negozio. Quando riapriranno cosa succederà? Scopriamolo insieme.

Il Paradiso Delle Signore: la Soap non va in onda il 1° novembre 2024

Si tratterà di una pausa molto piccola. Il Paradiso delle Signore tornerà a farci compagnia lunedì 4 novembre 2024. Le nuove avventure del grande magazzino ci hanno portato a vivere la nuova direzione del negozio e a conoscere meglio Roberto e il suo amore per Mario. La prossima settimana, quella dal 4 all’8 novembre 2024 sarà decisiva per capire come evolverà la situazione sia tra Landi e il suo innamorato sia tra Marcello e Umberto ma soprattutto vedremo Marta scoprire davvero i loschi traffici di suo padre. Ma cosa potrebbe succedere se la ragazza scoprisse veramente che suo padre ha tradito la fiducia di tutti e ha messo in difficoltà Il Paradiso, volontariamente?

Paradiso Delle signore: cosa succederebbe se Marta scoprisse tutto?

La nuova stagione de Il Paradiso Delle Signore, la settima daily e la nona totale, è cominciata con la promessa di Adelaide di non dire niente a Marta riguardo alla truffa di Umberto ai danni di Marcello. È stato un accordo tra la Contessa e il Commendatore ma nel corso delle puntate non è rimasta inosservata la tensione che ancora esiste tra loro, a causa di questi fatti che hanno coinvolto anche Matteo. La crisi è scoppiata nel momento in cui Marcello ha scoperto la verità su Portelli e sul suo coinvolgimento nell’affare Hofer e quando ha deciso di denunciare Guarnieri per prendersi una rivincita una volta per tutte.

Umberto ha dovuto chiedere aiuto ad Adelaide e la Contessa potrebbe non essere pronta a voltare le spalle a Marcello soltanto per nascondere ancora i segreti di suo cognato. Ma a farne le spese sarà soprattutto Marta, colei che sin dall’inizio non doveva sapere nulla. La ragazza scoprirà molto presto che suo padre è stato ancora una volta capace di un simile intrigo e potrebbe decidere di voltargli le spalle, chissà magari anche abbandonare la Galleria Milano Moda e tornare a lavorare a Il Paradiso Delle Signore.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso Delle Signore: Marta tornerà al Paradiso dopo aver voltato le spalle al padre?

Siamo certi che Marta non prenderà per nulla bene la notizia del tradimento del padre, non dopo che ha sperato per tanti anni che lui fosse cambiato e non fosse più in grado di macchiarsi di simili crimini. Quando la Guarnieri scoprirà che il suo papà ha davvero fatto tutto questo solo per invidia nei confronti di Marcello, potrebbe decidere persino di abbandonare la Galleria Milano Moda, non potendo più collaborare né con lui né tantomeno con Tancredi al corrente di tutto, anche se da poco tempo. Si creerebbe così una situazione limite con Marta dalla parte del grande magazzino di Adelaide e Odile invece a lavorare ancora alla galleria, convinta che Umberto possa insegnarle qualcosa in più rispetto a Roberto e Marcello.

Non sappiamo se andrà esattamente così, ma come vi abbiamo detto, siamo piuttosto sicuri che l’ex moglie di Vittorio non sarà in grado di perdonare facilmente Guarnieri, non dopo tutto quello che è successo nelle altre stagioni. Per scoprire tutto questo, dovremo attendere le prossime settimane, ricordandoci che Il Paradiso Delle Signore prenderà una piccola pausa solo il 1° novembre 2024.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 28 al 31 ottobre 2024

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.